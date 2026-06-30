स्कूटी पर जा रही टीचर को हाईवे पर साइलेंट अटैक, दो ग्रामीण युवकों ने CPR दे लौटाईं सांसें
मुरैना के कैलारस में हाईवे पर बेसुध होकर गिरी स्कूटी सवार शिक्षिका. फरिश्ता बने दो युवक. इलाज के बाद ग्वालियर रेफर, अब हालत ठीक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 6:36 PM IST
मुरैना : किसी की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर होना ही जरूरी नहीं है. कभी-कभी थोड़ी सी जागरूकता से भी इंसान की जान बच सकती है. ऐसा ही हुआ मुरैना के कैलारस क्षेत्र में. जहां दो ग्रामीण युवकों ने एक महिला की जान बचा ली. सड़क पर स्कूटी से बेसुध होकर गिरी शिक्षिका को देखकर दोनों युवकों ने बिना देर किए सीपीआर देना शुरू कर दिया. लगातार प्रयास के बाद महिला की सांसें लौट आईं और समय रहते उसे नजदीक कैलारस अस्पताल पहुंचाया.
नेशनल हाईवे पर अचानक बेसुध हो गिरी महिला
कैलारस के तिलोजंरी गांव के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ शिक्षिका ललिता पत्नी दिवाकर धाकड़ सोमवार सुबह रोज की तरह स्कूटी से विद्यालय के लिए निकली थीं. नेशनल हाईवे-552 पर भूरावली चौराहे के पास पहुंचते ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह स्कूटी सहित सड़क पर गिरकर बेहोश हो गईं. देखते ही देखते मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए.
इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया
इसी दौरान पास के गांव के दो युवा सूरज धाकड़ और पवन गुर्जर वहां पहुंचे. उन्होंने बिना घबराए सबसे पहले एम्बुलेंस को सूचना दी और फिर शिक्षिका को लगातार सीपीआर देना शुरू किया. कुछ ही देर में महिला के शरीर में हलचल होने लगी और उनकी सांसें लौट आईं. इसके बाद राहगीरों की मदद से उन्हें तत्काल कैलारस अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि महिला को साइलेंट हार्ट अटैक आया था. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है.
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दोनों युवकों की पूरे जिले में तारीफ
पूरे जिले में दोनों युवकों की सूझबूझ और मानवता की जमकर सराहना की जा रही है. यह घटना केवल एक शिक्षिका की जान बचने की कहानी नहीं, बल्कि पूरे चंबल के लिए प्रेरणा है कि यदि हर नागरिक को सीपीआर जैसी जीवनरक्षक तकनीक की जानकारी हो तो सड़क, घर, स्कूल या सार्वजनिक स्थान पर अचानक बिगड़ने वाली स्थिति में कई अनमोल जिंदगियां बचाई जा सकती हैं.