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मुरैना में नकल की शिकायत करना छठवीं के छात्र को पड़ा भारी, शिक्षकों ने पीटकर हाथ तोड़ा

मध्य प्रदेश के मुरैना में परीक्षा में नकल कराने से इनकार करने पर छात्रों और शिक्षकों ने बच्चे को बेरहमी से पीटा. ओमप्रकाश गोले की रिपोर्ट.

Morena Student Beaten by teachers
जनसुनवाई में छात्र की बात सुनते एसपी धर्मराज मीणा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 11:01 PM IST

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मुरैना: मुरैना के एक शासकीय विद्यालय में नकल की शिकायत करना छठवीं कक्षा के छात्र को भारी पड़ गया. परिजनों का आरोप है कि शिकायत से नाराज शिक्षक और कुछ छात्रों ने मिलकर छात्र की डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी. मारपीट में उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया.

परिजनों का आरोप है कि घटना की शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया. मंगलवार को पीड़ित छात्र अपने दादा के साथ पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा की जनसुनवाई में पहुंचा. छात्र ने एसपी को पूरी घटना बताकर न्याय और दोषियों पर कार्रवाई की गुहार लगाई.

मुरैना जिले के पोरसा थाना क्षेत्र के बुधारा गांव की घटना

मुरैना जिले के पोरसा थाना क्षेत्र के बुधारा गांव निवासी छठवीं कक्षा के छात्र ने कथित नकल की शिकायत की तो उसे इसकी कीमत डंडों की मार खाकर चुकानी पड़ी. परिजनों के मुताबिक 1 अगस्त को बुधारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक छात्रों से टेस्ट पेपर हल करवा रहे थे. इसी दौरान बच्चे के पीछे बैठे तीन छात्र कथित तौर पर उसकी कॉपी से नकल करने लगे. उसने इसकी शिकायत शिक्षक से कर दी.

आरोप है कि इससे नाराज होकर शिक्षक रामरूप माहौर, सूरजभान तोमर और रामवीर प्रजापति ने तीन अन्य छात्रों के साथ मिलकर छात्र की डंडों से पिटाई कर दी. परिजनों का आरोप है कि इतनी बेरहमी से छात्र से मारपीट की गई कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया. घटना के बाद परिजन छात्र को लेकर पोरसा थाने पहुंचे. लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की.

एसपी ने पोरसा थाना प्रभारी को मामले में कार्रवाई के दिए निर्देश

इसके बाद मंगलवार को समर अपने दादा के साथ मुरैना एसपी धर्मराज मीणा की जनसुनवाई में पहुंचा. जनसुनवाई में मासूम को सामने देखकर एसपी ने पहले उसे चॉकलेट खिलाई और फिर प्यार से उसकी फरियाद सुनी. छात्र की बात सुनने के बाद एसपी ने पोरसा थाना प्रभारी को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

जिला शिक्षा अधिकारी बीएस इंदोलिया ने इस मामले में बताया "बुधारा स्कूल में छात्रों के आपस में मारपीट करने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार तीन छात्रों ने मिलकर एक छात्र के साथ मारपीट की, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ है. मामले की जांच के लिए बीईओ को निर्देश दिए गए हैं. जांच में यदि किसी शिक्षक की भूमिका सामने आती है तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."

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