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मुरैना में नकल की शिकायत करना छठवीं के छात्र को पड़ा भारी, शिक्षकों ने पीटकर हाथ तोड़ा

जनसुनवाई में छात्र की बात सुनते एसपी धर्मराज मीणा ( ETV Bharat )