स्ट्रीट डॉग्स ने पीछा किया तो महिला पेड़ पर चढ़ी, फिर घबराकर तालाब में कूदी, मौत
मुरैना में स्ट्रीट डॉग्स के कारण महिला मौत का शिकार. तालाब में 3 घंटे सर्चिंग के बाद मिली डेडबॉडी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 1:30 PM IST
मुरैना : शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित बिस्मिल नगर में रविवार देर रात दिल दहला देने वाली घटना हुई. स्ट्रीट डॉग्स द्वारा पीछा करने से महिला दहशत में आ गई. कुत्तों से बचने के लिए महिला पेड़ पर चढ़ गई. कुछ देर बाद कुत्तों के गायब होने पर महिला पेड़ से उतरी लेकिन तभी उसे फिर कुत्तों ने घेर लिया. दहशत में आई महिला ने दौड़ना शुरू किया और तालाब में छलांग लगा दी. ये घटना कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना के निवास के पास की है.
कुत्तों ने महिला का दूसरी बार पीछा किया
स्थानीय लोगों के अनुसार रविवार रात करीब 9 बजे मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही महिला कॉलोनी की गलियों में घूम रही थी. इसी दौरान कुछ आवारा कुत्ते उसके पीछे पड़ गए. कुत्तों से घबराकर महिला दौड़ते हुए तालाब के पास पहुंची और वहां पेड़ पर चढ़ गई. आसपास मौजूद लोगों ने कुत्तों को भगाया और महिला को किसी प्रकार पेड़ से नीचे उतारा. महिला कॉलोनी में घूमने लगी और लोग भी अपने-अपने घर चले गए.
पहले स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर की कोशिश
कुछ ही देर बात कुत्तों ने फिर महिला का पीछा किया तो वह घबराकर दौड़ी और तालाब में कूद गई. स्थानीय निवासी बल्ली गुर्जर ने बताया "महिला को बचाने के लिए लोगों ने बांस और अन्य साधनों की मदद से उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को बुलाया. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बड़ी चुनौती सामने आई, क्योंकि तालाब के ऊपर से बिजली की मुख्य लाइन गुजर रही थी और पानी में करंट फैलने का खतरा था.
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तालाब में 3 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन
सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद कराई गई. अंधेरा होने के कारण वाहनों की हेडलाइट का सहारा लिया गया. 3 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद एसडीआरएफ ने महिला का शव तालाब से बाहर निकाला. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने बताया "महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई गई है. महिला ने तालाब में छलांग क्यों लगाई, सभी पहलुओं से जांच की जा रही है."