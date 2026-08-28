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राखी बंधवाने का ऐसा जुनून, नेता जी ने चंबल नदी में लगा दी दौड़, बहनें कर रही थीं इंतजार

मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में उसैद-पिनाहट चंबल घाट पर स्टीमर सेवा बहाल कराने की मांग को लेकर गुरुवार को कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शेरा तोमर ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने मौके पर मौजूद लोगों को चौंका दिया. मांग पूरी नहीं होने पर धरने पर बैठे शेरा तोमर अचानक चंबल नदी में उतर गए और पानी के बीच दौड़ लगाने लगे. यह नजारा देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया. पुलिस ने तत्काल नदी में पहुंचकर शेरा तोमर को सुरक्षित बाहर निकाला और हिरासत में ले लिया. बाद में पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. घटना का वीडियो भी चर्चा में है.

कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शेरा तोमर ने रक्षाबंधन पर बहनों के नदी पार जाने की परेशानी का मुद्दा उठाते हुए करीब दो घंटे तक धरना दिया. उनका कहना था कि बहनें राखी लेकर उसैद घाट पर चंबल पार जाने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की. शेरा तोमर के मुताबिक, "तीन दिन पहले एसडीएम को ज्ञापन देकर स्टीमर सेवा शुरू करने की मांग की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई."

नेता जी ने चंबल नदी में लगा दी दौड़ (ETV Bharat)

अचानक चंबल नदी की ओर दौड़ पड़े शेरा तोमर

प्रदर्शन के दौरान शेरा तोमर ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं हुई तो वह चंबल में कूदकर जान देने जैसा कदम उठा सकते हैं. इसके बाद अचानक शेरा तोमर धरने से उठे और चंबल नदी की ओर दौड़ पड़े. पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुके और नदी में उतर गए. पुलिस ने स्टीमर सेवा शुरू कराने का आश्वासन देकर उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वह लगातार नदी की ओर बढ़ते रहे. हालात बिगड़ते देख पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने भी नदी में दौड़ लगाई और बीच पानी में उन्हें पकड़ लिया. पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में शेरा तोमर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. घटना के बाद इलाके में चर्चा है कि रक्षाबंधन पर चंबल पार आवागमन की समस्या कब दूर होगी.