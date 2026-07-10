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खाकी में इंसानियत! सड़क पर तड़प रही थी महिला, निर्भया मोबाइल टीम ने बचाई जान

मुरैना की निर्भया मोबाइल टीम में घायल महिला को पहुंचाया अस्पताल, पुलिस टीम का एसपी ने किया सम्मान. ओपी गोले की रिपोर्ट.

morena honored Nirbhaya mobile team
चंबल में खाकी का सबसे खूबसूरत चेहरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 4:28 PM IST

4 Min Read
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मुरैना: आपने पुलिस की बर्बरता, वसूली, कार्रवाई में लापरवाही और विवादों की खबरें खूब देखी और सुनी होंगी. लेकिन चंबल की मुरैना पुलिस ने ऐसा काम किया है, जिसने पुलिस की एक संवेदनशील और मानवीय तस्वीर सामने रख दी. सड़क पर तड़प रही घायल महिला को देखकर निर्भया मोबाइल टीम ने एक पल भी देर नहीं की और उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने बचाई इस सराहनीय कार्य से प्रभावित होकर पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने पूरी टीम को सम्मानित किया. यह मिसाल बताती है कि, वर्दी सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत की भी पहचान होती है.

पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल
पुलिस का नाम आते ही अक्सर लोगों के मन में सख्ती, कार्रवाई और अपराधियों पर शिकंजा कसने की तस्वीर उभरती है. लेकिन मुरैना पुलिस ने अपनी संवेदनशीलता और मानवता से ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया. निर्भया मोबाइल प्रभारी उप निरीक्षक लक्ष्मी भदौरिया और उनकी टीम ने सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला की समय रहते मदद कर उसकी जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

injured woman taken to hospital
एसपी ने किया निर्भया मोबाइल टीम का सम्मान (ETV Bharat)

समय पर इलाज मिलने से बची महिला की जान
घटना एमएस रोड स्थित जीवाजीगंज पुलिया के पास की है. बुधवार को गश्त के दौरान निर्भया मोबाइल टीम ने सड़क पर घायल अवस्था में तड़प रही महिला को देखा. बिना समय गंवाए उप निरीक्षक लक्ष्मी भदौरिया ने सरकारी वाहन रुकवाया और चालक राजकुमार तथा आरक्षक किशन कटारा की मदद से महिला को तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया. समय पर इलाज मिलने से महिला की जान बच सकी. इस मानवीय कार्य की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने गुरुवार शाम पुलिस कार्यालय में निर्भया मोबाइल टीम को बुलाकर सम्मानित किया.

एसपी ने किया पुलिस टीम का सम्मान
उन्होंने उप निरीक्षक लक्ष्मी भदौरिया और उनकी टीम को प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए उनके उत्कृष्ट, संवेदनशील और मानवीय पुलिसिंग की खुलकर सराहना की. पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने कहा कि, ''पुलिस का दायित्व केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों की समय पर सहायता कर मानवता का परिचय देना भी है.'' उन्होंने ऐसे कार्यों को पुलिस और जनता के बीच विश्वास मजबूत करने वाला बताते हुए कहा कि, ''इस तरह की संवेदनशील पहल अन्य पुलिसकर्मियों के लिए भी प्रेरणा बनती है. मुरैना पुलिस की यह पहल साबित करती है कि वर्दी में इंसानियत जिंदा है.''

Nirbhaya mobile team help woman
निर्भया मोबाइल टीम ने की घायल महिला की मदद (ETV Bharat)

बाइक ने स्कूटी में मारी टक्कर, महिला हई घायल
मुरैना शहर की गांधी कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय सुरभि पत्नी मनीष जैन बुधवार को अपनी स्कूटी से मंदिर जा रही थीं. तभी एमएस रोड स्थित जीवाजी गंज पुलिया के पास एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने लापरवाही से उनकी स्कूटी में कट मार दिया. इससे स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई और सुरभि घायल हो गईं. उसी दौरान गश्त पर निकली निर्भया मोबाइल टीम मौके पर पहुंच गई. महिला उपनिरीक्षक लक्ष्मी भदौरिया, चालक राजकुमार और आरक्षक किशन कटारा ने बिना समय गंवाए घायल महिला को सरकारी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया.

परिजन ने जताया निर्भया मोबाइल टीम का आभार
अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने तत्काल उपचार शुरू किया. सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए और समय पर मदद के लिए निर्भया मोबाइल टीम का आभार जताया. प्राथमिक उपचार के बाद महिला को स्वस्थ हालत में परिजनों के साथ घर भेज दिया गया. पुलिस की इस त्वरित, संवेदनशील और मानवीय कार्रवाई की शहरभर में जमकर सराहना हो रही है.

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