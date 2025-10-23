ETV Bharat / state

मुरैना में जमीन की लालच में रिश्तों का कत्ल, बेटे पर पिता को रॉड से पीटकर हत्या का आरोप

मुरैना में अधेड़ की हत्या, सोते पिता को सरिए से पीटकर गला घोंट दिया, फिर फरार हुआ आरोपी बेटा.

मुरैना में जमीन के लालच में रिश्ते का कत्ल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 7:14 PM IST

2 Min Read
मुरैना: चंबल संभाग के मुरैना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां जमीन के विवाद ने पिता-पुत्र के रिश्ते को खून से रंग दिया. आरोप है कि बेटे ने अपने अधेड़ उम्र के पिता की पहले सरिए से बेरहमी से पिटाई की फिर गला दबाकर हत्या कर दी. परिजन को इस हत्याकांड की जानकारी घटना की अगली सुबह लगी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

सरिया से पिटाई और गला दबाकर हत्या की आशंका

जानकारी के अनुसार, मुरैना के बागचीनी थाना क्षेत्र की के महावीरपुरा निवासी 50 वर्षीय मोहर सिंह कुशवाह अपने परिवार के साथ रहते थे. बुधवार की सुबह मोहर सिंह का शव खाट पर पड़ा हुआ मिला. परिजन ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने शव की पड़ताल की तो मृतक के पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के गहरे निशान मिले. मृतक के गले पर भी गहरा निशान मिला. खटिया के पास एक सरिया भी मिला. इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने पहले सरिए से पिटाई की इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी.

सरिया से पिटाई और गला दबाकर हत्या की आशंका (ETV Bharat)

जमीन बेचने के बाद से नाराज रहता था बेटा

मृतक के छोटे भाई के बेटे राहुल कुशवाह ने बताया कि "मेरे ताऊ मोहन सिंह ने कुछ समय पहले जमीन बेची थी. इस बात को लेकर उसका छोटा बेटा ओमवीर कुशवाह नाराज रहता था. वह धमकी देता रहता था कि एक दिन वह सोते हुए उसकी हत्या कर देगा. इसलिए आशंका है कि ओमवीर ने ही उसकी हत्या की है." पुलिस ने जौरा अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया है. घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार है.

मृतक मोहर सिंह कुशवाह (ETV Bharat)

आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस

इस मामले में जौरा एसडीओपी नितिन बघेल का कहना है कि "एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या हुई है. हत्या गला घोटकर की गई है. परिजन ने मृतक के छोटे बेटे पर हत्या का आरोप लगाया है. आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. घटना की वजह जमीन का विवाद बताया जा रहा है."

