ETV Bharat / state

मुरैना में महा भंडारा, 200 क्विंटल बेसन और 500 क्विंटल आटा से बना प्रसाद, लाखों भक्त जुटे

सियपिय मिलन समारोह और मेला सोमवार को विशाल भंडारा और भजन कीर्तन के साथ संपन्न हो गया. 2 फरवरी से चल रहे इस धार्मिक आयोजन में भजन-कीर्तन, रासलीला, प्रसाद वितरण सहित कई अनुष्ठान हुए. सोमवार को मेले के अंतिम दिन लाखों श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई. जिसमें पूरे चंबल क्षेत्र से लोग पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया.

मुरैना: करह धाम में आयोजित सियपिय मिलन समारोह के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 2 हजार गांव के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया. इस पूरे भंडारे का खर्च ग्रामीण स्वयं अपनी इच्छा से उठाते हैं. प्रशासन, पुलिस, स्वयंसेवक और ग्रामीणों की चुस्त व्यवस्थाओं ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया. जहां लाखों श्रद्धालुओं ने सोमवार को पंक्ति में बैठ प्रसाद ग्रहण किया.

2 हजार गांव से पहुंचे श्रद्धालु (ETV Bharat)

15 लाख श्रद्धालुओं के प्रसाद ग्रहण करने की संभावना

टेकरी आश्रम के महंत महावीर दास महाराज ने बताया, "करह धाम एक प्राचीन तपोभूमि है, जहां 84 सिद्धों ने तपस्या की है. यह स्वयं सिद्धों द्वारा संचालित स्थल है. यहां पटिया वाले महाराज की 68वीं बरसी मनाई गई. सियपिय मिलन समारोह के दौरान प्रतिदिन 40 से 50 हजार श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं, जबकि 9 फरवरी को लगभग 3 लाख से अधिक श्रद्धालु प्रसाद पा चुके हैं और देर रात तक 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं के प्रसाद पाने की संभावना जताई गई है. भंडारे में मालपुआ, खीर, सब्जी और बूंदी विशेष रूप से बनाई गई.''

करह धाम में उमड़ा आस्था का महा सैलाब (ETV Bharat)

स्वेच्छा से खर्च उठाते हैं ग्रामीण

करह धाम आश्रम से जुड़े स्थानीय लोगों ने कहा, '' इस आस्था के महान आयोजन का पूरा खर्च ग्रामीण और श्रद्धालु स्वेच्छा से उठाते हैं. जिसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है. आसपास की 70 से 80 ग्राम पंचायतों के 2 हजार से अधिक गांवों के लोग तन-मन और धन से भंडारे में सेवा करते हैं. इतना ही नहीं गांव वाले इन दिनों दूध की बिक्री बंद कर भंडारे में दूध रोजाना भेजते हैं.''

200 क्विंटल बेसन और 500 क्विंटल आटा से बना प्रसाद (ETV Bharat)

200 क्विंटल बेसन और 500 क्विंटल आटा से बना प्रसाद

प्रसादी निर्माण से जुड़े अखिलेश हलवाई धनेला और रामभगत हलवाई ने बताया, " सोमवार को हुए विशाल महाभंडारे में सब्जी के लिए आलू के 550 से अधिक कट्टे, चावल के 30 किलो वाले 500 से ज्यादा कट्टे, शक्कर के 550 से अधिक कट्टे और बूंदी के लिए 500 कट्टे शक्कर उपयोग में लाई गई. इसके अलावा 200 क्विंटल बेसन, करीब 500 क्विंटल गेहूं का आटा और खीर के लिए लगभग 500 क्विंटल दूध की व्यवस्था की गई. प्रभु को भोग लगाने के बाद प्रसादी वितरण प्रारंभ हुआ."

ट्रैक्टर से पहुंचते हैं अधिकतर श्रद्धालु

बानमौर एसडीओपी अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, "समापन के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ अत्यधिक रहती है. इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. 1 हजार से अधिक जिला पुलिस बल के साथ-साथ अन्य थानों के बल भी तैनात है. विशाल भंडारे को देखते हुए यातायात व्यवस्था को विशेष रूप से सुधारा गया है, क्योंकि अधिकतर श्रद्धालु ट्रैक्टरों से आते हैं. पूर्व अनुभवों के आधार पर रूट चार्ट पहले ही जारी कर दिया गया था. फिलहाल व्यवस्थाएं संतोषजनक बनी हुई हैं. सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों की भी व्यवस्था की गई है.