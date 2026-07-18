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मुरैना के श्री बांके बिहारी मंदिर की दानपेटी 13 साल बाद खुली, सारी उम्मीदें धराशाई

श्री बांके बिहारी मंदिर की दानपेटी में से करोड़ों निकलने की उम्मीदों के बीच थोक के भाव में निकली मन्नत की पर्चियां.

Morena Banke Bihari Temple
मुरैना के श्री बांके बिहारी मंदिर में 13 साल में 30 हजार दान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 4:09 PM IST

4 Min Read
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मुरैना : शहर के सबसे व्यस्ततम सराफा बाजार में उस समय लोगों की भीड़ जुट गई, जब श्री बांके बिहारी मंदिर की दानपेटी खोली गई. राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में कड़ी मशक्कत के बाद ताला खुला और हर किसी की निगाहें दानपेटी पर टिक गईं. लोगों को उम्मीद थी कि वर्षों का चढ़ावा लाखों रुपये के रूप में निकलेगा. लेकिन दानपेटी से 30 हजार 639 रुपये ही निकले. रुपयों से ज्यादा तो मन्नतों से भरी पर्चियां रहीं.

13 साल में केवल 30 हजार का दान

कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देश पर नायब तहसीलदार योगेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम करीब 13 साल से बंद पड़ी मंदिर की दानपेटी खोलने पहुंची. जब ताला खुला और करीब ढाई घंटे तक नोटों और सिक्कों की गिनती हुई तो उसमें सिर्फ 30 हजार 639 रुपये मिले. नकदी से ज्यादा चर्चा श्रद्धालुओं की मन्नतों से भरी पर्चियों की रही, जिन्हें लोगों ने अपनी आस्था और विश्वास के साथ दानपेटी में डाला था. गिनती के दौरान कुछ नोट जले, कटे मिले, जिन्हें अलग रखा गया. अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई और राशि सरकारी खजाने में जमा करा दी.

मुरैना के श्री बांके बिहारी मंदिर की दान पेटी खुली (ETV BHARAT)

दानपेटी में कोई आभूषण नहीं मिला

इससे पहले वर्ष 2013 में यही दान पेटी खोली गई थी, तब इसमें 12 हजार 600 रुपये निकले थे. वर्षों बाद खुली दानपेटी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि मंदिरों में केवल धन ही नहीं, लोगों की आस्था और उम्मीदें भी रहती हैं. अधिकारियों ने बताया कि पेटी से सोने-चांदी का कोई आभूषण या कीमती रत्न नहीं मिला. श्रद्धालुओं ने आभूषणों की बजाय नकद दान को प्राथमिकता दी. दान में सबसे अधिक 1, 2 और 5 रुपये के सिक्के निकले, जबकि नोटों में 10 रुपये के नोट सबसे ज्यादा मिले. इसके अलावा कुछ 500 रुपये के नोट भी मिले. इनमें एक पुराना 500 रुपये का नोट भी था, जो नोटबंदी के बाद चलन से बाहर हो चुका है.

Morena Banke Bihari Temple
श्री बांके बिहारी मंदिर की दानपेटी 13 साल बाद खुली (ETV BHARAT)

मन्नत की पर्चिंया भी बड़े मजेदार

भगवान श्री बांके बिहारी के नाम लिखी कई मन्नतों की पर्चियां मिलीं. एक भक्त ने लिखा "हे प्रभु, मेरा चयन हो जाए, पहली सैलरी मिलते ही मंदिर में घंटा चढ़ाऊंगी." दूसरी पर्ची में प्रार्थना थी "मेरा ट्रांसफर मुरैना से दिल्ली करा दीजिए, आपकी चौखट पर विशेष प्रसाद चढ़ाऊंगी." इन पर्चियों ने साबित कर दिया कि दानपेटी में केवल धन नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदें, विश्वास और अटूट श्रद्धा भी वर्षों से सुरक्षित है.

ऐन वक्त पर दानपेटी की चाबी गायब

दानपेटी खुलने से पहले ही एक दिलचस्प मोड़ आ गया, जब प्रशासनिक टीम श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंची तो पता चला कि चाबी ही गायब है. इसके बाद सराफा बाजार से ताला मिस्त्रियों को बुलाया गया. मिस्त्रियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार ताला खोल दिया. ताला खुलते ही नई चाबी तैयार कर प्रशासनिक टीम को सौंप दी गई, जिसके बाद दानपेटी की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो सकी.

अब ऑनलाइन भी दान करने की व्यवस्था बनेगी

SDM रामनिवास सिकरवार ने बताया "कलेक्टर के निर्देश पर श्री बांके बिहारी मंदिर की दानपेटी खोली गई, जिसमें 30 हजार रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई. दानपेटी से श्रद्धालुओं की मन्नतों की कुछ पर्चियां भी मिली हैं. मंदिर की आय बढ़ाने के लिए परिसर में जल्द स्कैनर लगाए जाएंगे, जिससे श्रद्धालु ऑनलाइन दान कर सकेंगे. साथ ही मंदिर की व्यवस्थाओं में भी आवश्यक सुधार किए जाएंगे."

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