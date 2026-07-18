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मुरैना के श्री बांके बिहारी मंदिर की दानपेटी 13 साल बाद खुली, सारी उम्मीदें धराशाई

मुरैना के श्री बांके बिहारी मंदिर में 13 साल में 30 हजार दान ( ETV BHARAT )

मुरैना : शहर के सबसे व्यस्ततम सराफा बाजार में उस समय लोगों की भीड़ जुट गई, जब श्री बांके बिहारी मंदिर की दानपेटी खोली गई. राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में कड़ी मशक्कत के बाद ताला खुला और हर किसी की निगाहें दानपेटी पर टिक गईं. लोगों को उम्मीद थी कि वर्षों का चढ़ावा लाखों रुपये के रूप में निकलेगा. लेकिन दानपेटी से 30 हजार 639 रुपये ही निकले. रुपयों से ज्यादा तो मन्नतों से भरी पर्चियां रहीं.

13 साल में केवल 30 हजार का दान

कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देश पर नायब तहसीलदार योगेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम करीब 13 साल से बंद पड़ी मंदिर की दानपेटी खोलने पहुंची. जब ताला खुला और करीब ढाई घंटे तक नोटों और सिक्कों की गिनती हुई तो उसमें सिर्फ 30 हजार 639 रुपये मिले. नकदी से ज्यादा चर्चा श्रद्धालुओं की मन्नतों से भरी पर्चियों की रही, जिन्हें लोगों ने अपनी आस्था और विश्वास के साथ दानपेटी में डाला था. गिनती के दौरान कुछ नोट जले, कटे मिले, जिन्हें अलग रखा गया. अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई और राशि सरकारी खजाने में जमा करा दी.

मुरैना के श्री बांके बिहारी मंदिर की दान पेटी खुली (ETV BHARAT)

दानपेटी में कोई आभूषण नहीं मिला

इससे पहले वर्ष 2013 में यही दान पेटी खोली गई थी, तब इसमें 12 हजार 600 रुपये निकले थे. वर्षों बाद खुली दानपेटी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि मंदिरों में केवल धन ही नहीं, लोगों की आस्था और उम्मीदें भी रहती हैं. अधिकारियों ने बताया कि पेटी से सोने-चांदी का कोई आभूषण या कीमती रत्न नहीं मिला. श्रद्धालुओं ने आभूषणों की बजाय नकद दान को प्राथमिकता दी. दान में सबसे अधिक 1, 2 और 5 रुपये के सिक्के निकले, जबकि नोटों में 10 रुपये के नोट सबसे ज्यादा मिले. इसके अलावा कुछ 500 रुपये के नोट भी मिले. इनमें एक पुराना 500 रुपये का नोट भी था, जो नोटबंदी के बाद चलन से बाहर हो चुका है.