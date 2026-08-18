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मुरैना-श्योपुर में दौड़ी विकास की नई रेल!, छात्र और कारोबारियों को मिलेगी नई रफ्तार

मुरैना और श्योपुर के बीच मेमो ट्रेन का संचालन स्टार्ट, थरा में ग्रामीणों ने लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोका. ओपी गोले की रिपोर्ट.

MORENA SHEOPUR TRAIN
मुरैना-श्योपुर में दौड़ी विकास की नई रेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 10:04 PM IST

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मुरैना: चंबल अंचल के लिए मंगलवार का दिन रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से ऐतिहासिक रहा. मुरैना के कैलारस से श्योपुर के बीरपुर के बीच 56 किमी बहुप्रतीक्षित मेमो ट्रेन का संचालन शुरू हो गया. कैलारस स्टेशन पर सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया. इस दौरान वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई.

मेमो ट्रेन से व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगी रफ्तार

सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से क्षेत्र को यह बड़ी सौगात मिली है. मेमो ट्रेन से यात्रियों के साथ किसानों को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी. मंडियों तक पहुंच आसान होगी, समय की बचत होगी और व्यापारिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी. इससे चंबल क्षेत्र में विकास के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है.

छात्र और कारोबारियों को मिलेगी नई रफ्तार (ETV Bharat)

लाल झंडी दिखाकर ग्रामीणों ने ट्रेन को रोका

हालांकि, रेल सुविधा की नई शुरुआत के साथ ही ग्रामीणों का विरोध भी सामने आ गया. कैलारस से बीरपुर के बीच पहली बार दौड़ी मेमो ट्रेन को जौरा स्टेशन से पहले थरा गांव के पास ग्रामीणों ने लाल झंडी और तिरंगा दिखाकर रोक दिया. देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और थरा में स्टेशन बनाने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी. इस दौरान करीब आधे घंटे तक ट्रेन खड़ी रही. ग्रामीणों का कहना था कि नैरोगेज के दौर में थरा में स्टेशन हुआ करता था, लेकिन मेमो ट्रेन शुरू होने से पहले इसे खत्म कर दिया गया.

CM DR MOHAN YADAV
सीएम मोहन यादव सहित कई केंद्रीय नेता वर्चुअल हुए शामिल (ETV Bharat)

क्षेत्र की आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह दिन ग्वालियर चंबल अंचल के लिए सिर्फ रेल सेवा शुरू होने का अवसर नहीं, बल्कि क्षेत्र की आकांक्षाओं और विकास की संभावनाओं को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धि है. ग्वालियर-श्योपुरकला परिवर्तन परियोजना करीब 188 किलोमीटर लंबी है, जिसकी लागत लगभग 3 हजार 128 करोड़ रुपये है.

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मेमो ट्रेन से व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगी रफ्तार (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "कैलारस से बीरपुर तक मेमू सेवा का विस्तार केवल यातायात की सुविधा नहीं, बल्कि विकास की नई संभावनाओं का द्वार है. इससे सबलगढ़, बीरपुर और आसपास के गांवों के लोगों का ग्वालियर सहित प्रमुख शहरों तक आवागमन आसान होगा. विद्यार्थियों को शिक्षा, युवाओं को रोजगार, किसानों को बाजार और व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे."

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