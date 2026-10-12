मशहूर है मुरैना का ऐंती पर्वत, यहां आने के लिए लगती है लाइन, पहाड़ी से जुड़ी शनिदेव, हनुमान और लंका की कहानी
ऐंती पर्वत पर शनि दर्शन के लिए उमड़ता है आस्था का सैलाब, पहाड़ी पर कैसे बसे शनिदेव, पढ़ें त्रेता युग की अनोखी कहानी. रिपोर्ट-ओपी गोले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 2:00 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 2:32 PM IST
मुरैना: देश भर में शनिदेव के हजारों मंदिर हैं. कई मंदिर बहुत प्रसिद्ध और चमत्कारी हैं. ऐसा ही एक शनि मंदिर मुरैना में स्थित है. खास बात यह है कि यह शनि मंदिर एक पर्वत पर स्थित है, जिसे ऐंती पर्वत के नाम से जाना जाता है. मान्यता है कि इस पर्वत पर भगवान शनिदेव त्रेता युग से विराजमान हैं. उनकी प्रतिमा किसी ने रखवाई नहीं, वह गिरकर स्वंय यहां विराजमान हो गए थे. यही वजह है कि इस शनि मंदिर को देश के प्रमुख शनि तीर्थस्थलों में गिना जाता है.
त्योहारों के मौके पर यहां विशाल मेला लगता है. जिसमें मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं. भगवान उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं. आज हम आपको ऐंती पर्वत का पूरा इतिहास बताएंगे. आखिर क्यों मशहूर है ऐंती पर्वत और इस पहाड़ी पर कैसे आकर बसे शनिदेव.
त्रेता युग से जुड़ी है शनि मंदिर की मान्यता
ऐंती पर्वत जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर है. ऐंती पर्वत स्थित शनि मंदिर की पहचान देश के प्रमुख प्राचीन शनि तीर्थों में होती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यहां भगवान शनिदेव त्रेता युग से विराजमान हैं. पौराणिक कथा के मुताबिक, लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान हनुमान ने शनिदेव को लंका से फेंका था, जिसके बाद शनिदेव ऐंती पर्वत पर आकर गिरे थे. स्थानीय मान्यता है कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से मुरैना क्षेत्र में सरसों की अच्छी पैदावार होती है. यही वजह है कि शनिश्चरी अमावस्या पर यहां दूर-दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.
विश्व की दुर्लभ प्रतिमाओं में शामिल
मान्यता है कि, घोर तपस्या कर अपनी शक्तियों का फल शनि देव ने इसी पर्वत पर प्राप्त किया है. मान्यता यह भी है यहां उल्कापिंड भी गिरे थे. मंदिर के पास उल्कापिंड गिरने से हुए गड्ढे का निशान आज भी दिखाई देते हैं. शनि पर्वत पर शनि भगवान की बड़ी प्रतिमा स्थापना चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने कराई थी. भगवान शनि देव की प्रतिमा के सामने ही हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी. ये दोनों प्रतिमाएं विश्व में इकलौती एवं दुर्लभ मानी जाती हैं. इस मंदिर का जीर्णाद्वार विक्रम संवत 1806 में तत्कालीन महाराज सिंधिया के मामा दौलत राव सिंधिया ने करवाया था.
15 फीट के सर्प देवता को लेकर भी है विशेष मान्यता
मंदिर से जुड़ी एक अन्य मान्यता 15 फीट लंबे सर्प देवता को लेकर है. पुजारी ब्रजभूषण दास के अनुसार, ''सर्प देवता वर्षों से मंदिर परिसर में विचरण करते आ रहे हैं. मान्यता है कि वे अपनी इच्छा से दिन में एक बार दर्शन देने आते हैं.'' पुजारी के मुताबिक, ''श्रद्धालु सर्प देवता के दर्शन को भगवान शनिदेव की विशेष कृपा से जोड़कर देखते हैं. कभी-कभी सर्प की तेज फुफकार से श्रद्धालु भयभीत भी हो जाते हैं. धार्मिक विश्वास है कि जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा के साथ भगवान शनिदेव की शरण में आता है, उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है.''
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सात पीढ़ियों से एक ही परिवार कर रहा शनिदेव की सेवा
शनि मंदिर की एक खास परंपरा यह भी है कि यहां एक ही परिवार की सात पीढ़ियां भगवान शनिदेव की पूजा-अर्चना और सेवा करती आ रही हैं. मंदिर के पुजारी ब्रजभूषण दास के अनुसार, ''उनके दादा-परदादा भी वर्षों से भगवान शनिदेव की पूजा करते रहे हैं. वह स्वयं अपने परिवार की सातवीं पीढ़ी के रूप में शनिदेव की सेवा में लगे हुए हैं.''
शनिश्चरी अमावस्या सहित अन्य त्योहारों के अवसर पर ऐंती पर्वत पर आस्था का सैलाब उमड़ता है. प्राचीन शनि मंदिर में शनिदेव के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा से हजारों श्रद्धालु पहुंचे. भक्तों की कतारें सुबह से जो लगना शुरु होती हैं तो शाम हो जाती है. शनिचरी अमावस्या पर ही करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे. इस दौरान विशाल मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तथा प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे. मंदिर परिसर से लेकर रास्ते में करीब दो किलोमीटर दूर तक बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.
मुरैना एसडीएम अशोक सिंह चौहान के मुताबिक, ''शनिचरी अमावस्या पर रात 12 बजे से दोपहर तक करीब 60 हजार श्रद्धालु शनिदेव के दर्शन कर चुके थे. प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे. इस बार पिछले मेले की तुलना में करीब दो लाख श्रद्धालु पहुंचे थे.''