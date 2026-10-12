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मशहूर है मुरैना का ऐंती पर्वत, यहां आने के लिए लगती है लाइन, पहाड़ी से जुड़ी शनिदेव, हनुमान और लंका की कहानी

मशहूर है मुरैना का ऐंती पर्वत ( ETV Bharat )

मुरैना: देश भर में शनिदेव के हजारों मंदिर हैं. कई मंदिर बहुत प्रसिद्ध और चमत्कारी हैं. ऐसा ही एक शनि मंदिर मुरैना में स्थित है. खास बात यह है कि यह शनि मंदिर एक पर्वत पर स्थित है, जिसे ऐंती पर्वत के नाम से जाना जाता है. मान्यता है कि इस पर्वत पर भगवान शनिदेव त्रेता युग से विराजमान हैं. उनकी प्रतिमा किसी ने रखवाई नहीं, वह गिरकर स्वंय यहां विराजमान हो गए थे. यही वजह है कि इस शनि मंदिर को देश के प्रमुख शनि तीर्थस्थलों में गिना जाता है.

त्योहारों के मौके पर यहां विशाल मेला लगता है. जिसमें मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं. भगवान उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं. आज हम आपको ऐंती पर्वत का पूरा इतिहास बताएंगे. आखिर क्यों मशहूर है ऐंती पर्वत और इस पहाड़ी पर कैसे आकर बसे शनिदेव.