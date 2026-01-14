मुरैना के शाही गजक में स्वाद की क्रांति! इम्यूनिटी बूस्टर लड्डओं की मिठास चखने विदेश से दौड़े आते हैं लोग
मुरैना और चंबल की मिठास का जादू, संक्रांति आते ही हवा में तैरने लगती है गजक की खुश्बू. मुरैना की शाही गजक देश-विदेश में मशहूर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 12:21 PM IST|
Updated : January 14, 2026 at 12:27 PM IST
रिपोर्ट : ओमप्रकाश
मुरैना : चंबल की पहचान अब बीहड़ों से हड़कर उसकी मिठास से होने लगी है. मकर संक्रांति आते ही यहां की गलियां तिल, गुड़ और खुशबू से महक उठती हैं और गजक का बाजार पूरे शबाब पर नजर आता है. इस खास मिठास को चखने के लिए लोग दूर-दूर से चले आते हैं. कहा तो ये भी जाता है कि मुरैना की गजक की असली पहचान उसकी तासीर में छुपी है, जो चंबल के पानी से जुड़ी है. गजक भले ही कई जगह बनती हो, लेकिन मुरैना के पानी की प्राकृतिक मिठास और यहां के कारीगरों का अनुभव इसे बेमिसाल बना देता है.
संक्रांति आते ही हवा में तैरने लगती है गजक की खुशबू
बीहड़ और बागियों के लिए कभी बदनाम रहा मध्यप्रदेश का मुरैना जिला अब अपनी एक नई पहचान के साथ देश-दुनिया में मिठास घोल रहा है. आज मुरैना का नाम आते ही सबसे पहले जहन में आती है यहां की शाही गजक. सर्दियां शुरू होते ही जिले की हर गली, हर चौराहा तिल और गुड़ की खुशबू से महक उठता है. कड़ाही में उबलता गुड़, तिल की चटख खुशबू और कारीगरों की फूर्ती देखते ही बनती है. जिलेभर में करीब 400 से 500 गजक की दुकानें हैं, जो केवल सर्दियों में ही करोड़ों रु का कारोबार कर लेती हैं.
देश नहीं विदेश में भी गजक की डिमांड
मुरैना में गुड़ और तिल से बनी करीब 25 प्रकार की गजक मिलती है, जिनका स्वाद अलग ही पहचान रखता है. यहां की गजक के शौकीन सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी हैं. यही वजह है कि मुरैना की गजक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, सूरत, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों से होते हुए सात समंदर पार इंग्लैंड और अमेरिका तक पहुंच रही है.
गजक की एक से एक वैरायटी सिर्फ मुरैना में
मुरैना के चंबल अंचल में गुड़ की गजक वर्षों से अपनी खास पहचान बनाए हुए है, लेकिन अब यहां की मिठास ने नए-नए स्वादों के साथ बाजार में धूम मचा दी है. पारंपरिक गुड़-तिल्ली की गजक के साथ अब काजू पट्टी, समोसा गजक, ड्राई फ्रूट लड्डू, गजक रोल, सादा गुड़ गजक, गजक पट्टी, मूंगफली वाली गजक, तिलकुट गुड़, खस्ता गजक, ड्राई फ्रूट रोल गजक, ड्राई फ्रूट गजक और काजू गजक जैसी कई शाही वैरायटी उपलब्ध हैं. दुकानदारों का कहना है कि मकर संक्रांति के मौके पर गजक के साथ-साथ गुड़ के लड्डू की मांग भी तेजी से बढ़ी है. लोग इन्हें खास तौर पर पार्सल कराकर अपने रिश्तेदारों और मित्रों को भेज रहे हैं, जिससे मुरैना की मिठास दूर-दराज तक पहुंच रही है.
इम्यूनिटी बूस्टर हैं यहां के लड्डू और गजक
मुरैना में करीब 103 वर्षों से गजक बनाने की परंपरा चली आ रही है. सर्दियों के मौसम में यहां गजक के कारखानों में दिन-रात काम चलता है. इसकी बड़ी वजह स्वास्थ्य भी है, क्योंकि शुद्ध देसी गुड़ और चंबल में उपजे तिल से बनी गजक को इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है. यहां के कारीगर इतने माहिर हैं कि महज 20 मिनट में गजक तैयार कर देते हैं, लेकिन गुड़ की चाशनी की सही पकावट, तिल को भूनने का समय और गजक की खुदाई की कला ही चंबल की गजक को बेमिसाल और खास पहचान देती है.
कैसे बनती है मुरैना की शाही गजक?
गजक कारीगर पूरन प्रजापति बताते हैं, '' शाही गजक सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि धैर्य और हुनर की पहचान है. इसकी शुरुआत देसी शुद्ध गुड़ और साफ तिल से होती है. तिल को धीमी आंच पर ऐसे सेंका जाता है कि खुशबू आए, जले नहीं. उधर गुड़ की चाशनी बनती है, जिसे ठंडा कर लकड़ी के सहारे बार-बार खींचा जाता है, जब तक वह बर्फ जैसी सफेद न हो जाए. यही इसकी असली कसौटी है. फिर इस चाशनी को भुने तिल में मिलाकर खूब कुटाई की जाती है, ताकि मिठास और कुरकुरापन एक-दूसरे में घुल जाएं. इसके बाद पत्थर की पाट पर फैलाकर साइज में काटा जाता है और तैयार हो जाती है शाही गजक. पूरन प्रजापति कहते हैं कि यही मेहनत और तरीका चंबल की गजक को देश-दुनिया में खास बनाता है.''
यह भी पढ़ें-
- मकर संक्रांति पर यहां भगवान खुद उड़ाते हैं पतंग, अद्भुत है बुरहानपुर के इस मंदिर की मान्यता
- बागेश्वर धाम पहुंचे रशियंस, साधु जी सीता राम के लगाए जयकारे, मकर संक्रांति से पहले लिया बाबा का आशीर्वाद
वहीं, गजक विक्रेता आकाश शिवहरे कहते हैं, '' चंबल के पानी में जादू है, यही जादू यहां की गजक को अनोखा बनाता है. जितनी ज्यादा ठंड पड़ती है, उतनी ज्यादा गजक और लड्डू बिकते हैं. ये जानकर खुशी होती है कि लोग हमारी गजक खाने दूर-दूर से दौड़े चले आते हैं. चंबल की पहचान अब बदल रही है.''