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मुरैना में सूरज के खतरनाक तेवर, सीजन में पहली बार 45 डिग्री पहुंचा पारा, जला रही गर्मी

सूरज का सबसे खतरनाक तेवर,सीजन में पहली बार 45 डिग्री पहुंचा पारा, हीटवेव के थपेड़ों ने थाम दी शहर की रफ्तार, ओपी गोले की रिपोर्ट.

MORENA SEVERE HEAT
मुरैना सीजन में पहली बार 45 डिग्री पहुंचा पारा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 3:30 PM IST

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मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना में सूरज अब आग उगलने लगा है. सोमवार को जिले का पारा 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचते ही सड़कों पर सन्नाटा और लोगों के चेहरों पर बेचैनी नजर आई. न्यूनतम तापमान भी 29 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे रातों में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है. सुबह से चल रही तपती हवाओं और तेज धूप ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया. बाजारों में भीड़ कम रही और लोग घरों में कैद नजर आए. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हीटवेव और तेज चलने की चेतावनी दी है. अनुमान है कि तापमान 47 डिग्री पहुंच सकता है.

मुरैना में सोमवार को 45 डिग्री तापमान

मुरैना में गर्मी अब कहर बनकर टूट रही है. बीते दिन यानि सोमवार को जिले का तापमान इस सीजन में पहली बार 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. जिससे पूरा शहर मानो आग की भट्ठी में तब्दील हो गया हो. सुबह 9 बजे के बाद ही सूरज की तपिश इतनी तेज हो गई कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया. दोपहर होते-होते नेशनल हाइवे सहित शहर की सड़कें वीरान नजर आने लगीं और बाजारों में भी सन्नाटा छा गया.

मुरैना में सूरज के खतरनाक तेवर (ETV Bharat)

न्यूनतम तापमान 29 डिग्री, रात में भी चैन नहीं

तेज लू के थपेड़ों ने राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशान किया. गर्मी का असर सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि घरों के भीतर भी महसूस किया गया. कूलर और पंखों से भी गर्म हवा निकलती रही, जिससे लोग दिनभर पसीने से तरबतर रहे. न्यूनतम तापमान 29 डिग्री दर्ज होने के कारण रात में भी राहत नहीं मिली और लोगों की नींद तक प्रभावित हो गई. ऊपर से बिजली की आंख-मिचौली ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी.

MORENA WEATHER FORECAST
ठेले वाले का यूनिक उपाए (ETV Bharat)

ठंडे पेय पदार्थ की बढ़ी मांग

कई इलाकों में बार-बार बिजली कटौती होने से छोटे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी. भीषण गर्मी के बीच शहर में ठंडे पेय पदार्थों की मांग अचानक बढ़ गई है. लस्सी, गन्ने का रस, नींबू पानी और नारियल पानी की दुकानों पर दिनभर भीड़ दिखाई दी. डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और सिर ढककर ही बाहर जाने की सलाह दी है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है व हीटवेव का असर और खतरनाक हो सकता है.

MORENA TEMPERATURE 47 DEGREE
पिछेल 10 साल में 18 मई का तापमान (ETV Bharat Info)

सड़कों पर पसरा सन्नाटा, शर्ट में छाता लागए दिखा ठेला वाला

सोमवार को हीटवेव का असर इतना तेज रहा कि दोपहर में सड़कें सूनी नजर आईं. भीषण गर्मी और लू के बीच एक सब्जी बेचने वाले हाथ ठेला दुकानदार का अनोखा जुगाड़ लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. दुकानदार ने तेज धूप से बचने के लिए छाते की डंडी अपनी शर्ट के अंदर फंसा ली और बिना हाथ लगाए छाते की छांव में ठेला चलाता दिखाई दिया. उसका यह देसी तरीका गर्मी से राहत देता नजर आया. वहीं तेज धूप के कारण कई बाइक सवार अपनी गाड़ियों की गर्म सीटों पर पानी डालकर सफर करते दिखाई दिए.

MORENA HEATWAVE ALERT
तेज धूप और गर्मी में सूनी दिखी सड़कें (ETV Bharat)

47 डिग्री तक पारा पहुंचने के आसार

मौसम विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉ. हरविंदर सिंह के अनुसार "इस सीजन में पहली बार मुरैना का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में गर्मी का असर और बढ़ेगा. हालांकि नौतपा को वैज्ञानिक रूप से नहीं माना जाता, लेकिन इसी दौरान तापमान में तेजी से बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है. अनुमान है कि पारा 47 डिग्री तक पहुंच सकता है. डॉ. हरविंदर ने लोगों से भीषण गर्मी में सावधानी बरतने, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने और अपने मवेशियों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है."

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