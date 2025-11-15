ETV Bharat / state

मुरैना में टायर से भरे कंटेनर में भड़की आग, चंद पलों में सब कुछ हुआ स्वाहा

मुरैना में टायर से भरा कंटेनर बना आग को गोला, कड़ी मशक्कत कर फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, लाखों का माल जलकर खाक.

MORENA CONTAINER CAUGHT FIRE
मुरैना में टायर से भरे कंटेनर में भड़की आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 6:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरैना: नूराबाद थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह उस वक्त बड़ा हादसा टल गया, जब अंजली बायोफ्यूल फैक्ट्री के बाहर पुराने टायरों से भरे एक कंटेनर में अचानक आग भड़क उठी. देखते देखते आग की लपटों ने कंटेनर में लोड पूरे माल को अपनी चपेट में ले लिया और चंद पलों में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया. हादसे के वक्त चालक माल की अनलोडिंग का इंतजार कर रहा था.

लाखों का माल जलकर खाक

गनीमत रही इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. वहीं ड्राइवर ने समय रहते कंटेनर के अगले हिस्से को अलग कर दिया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया. सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया. फिलहाल, कंटेनर में लोड टायरों में आग कैसे लगी, यह अब तक स्पष्ट नहीं है. हालांकि, स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

चंद पलों में सब कुछ हुआ स्वाहा (ETV Bharat)

देखते-देखते आग ने कंटेनर को चपेट में लिया

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, "फैक्ट्री में पुराने टायरों को स्क्रैप कर पुन: उपयोग योग्य सामग्री बनाई जाती है. रोज की तरह शनिवार की सुबह भी पुराने टायरों से लदा एक बड़ा ट्रक फैक्ट्री के बाहर अनलोडिंग के लिए खड़ा था. ट्रक चालक मजदूरों के आने का इंतजार कर रहा था. तभी अचानक ट्रक के पिछले हिस्से से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग भड़क उठी.

चालक की समझदारी से टला बड़ा हादसा

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए चालक ने सूझबूझ दिखाई. उसने तुरंत कन्टेनर के आगे वाला हिस्सा (इंजन यूनिट) अलग कर दिया, जिससे पूरा वाहन आग की चपेट में आने से बच गया. इसके बाद उसने तुरंत फैक्ट्री प्रबंधन और फायर स्टेशन को घटना के बारे में सूचित किया. वहीं सूचना मिलने के कुछ मिनट में पुलिस और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं.

scrap tyres burnt morena
कड़ी मशक्कत कर फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू (ETV Bharat)

कड़ी मशक्कत के बाद बुझी आग

फायरकर्मियों के लिए आग पर काबू पाना आसान नहीं था, क्योंकि कंटेनर में भरे पुराने टायर धू-धूकर जल रहे थे. आग ने विकराल रूप धारण कर रखा था. आग से उठने वाला धूआं दूर तक दिखाई पड़ रहा था. वहीं फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही थीं. करीब 2 घंटों तक गाड़ियों से पानी डालकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. तब तक ट्रक में रखा पूरा माल जलकर राख हो चुका था.

Morena container caught fire
आग से उठ रहे धुएं को देखकर डरे लोग (ETV Bharat)

आग लगने की वजह ढूंढ रही पुलिस

इस मामले में नूराबाद थाना प्रभारी सौरभ पुरी ने बताया कि "ट्रक फैक्ट्री के बाहर खड़ा था और अचानक उसमें आग लग गई. यह दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए फैक्ट्री और आसपास के इलाके में पूछताछ की जा रही है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं."

TAGGED:

MORENA FIRE ACCIDENT
SCRAP TYRES BURNT MORENA
MORENA NEWS
MORENA FIRE BRIGADE
MORENA CONTAINER CAUGHT FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में खुराक की कमी! बढ़ रहा मांसाहारी जानवरों का कुनबा

हाईकोर्ट में बिश्नोई समाज ने दिखाए काले हिरण का शिकार करता वीडियो, आरोपी की जमानत खारिज

बुरहानपुर में खत्म हुई SIR की टेंशन, युवाओं ने मदद के लिए लगा दिया कैंप, नहीं कटेगा नाम!

सिंगरौली में चोरों का भारी कांड, रातों-रात गायब कर दिया कमर्शियल प्लाजा की रेलिंग और शटर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.