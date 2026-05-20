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बंद पड़ी गौशाला के एक कमरे में ठूंसा गौवंश, भीषण गर्मी में दम घुटने से 17 गायों की मौत

सोमवार को कोई ग्रामीण पहाड़गढ़ क्षेत्र से करीब दो दर्जन गौवंश लेकर आया. उसने पहले गौवंश को हरा चारा खिलाया और फिर सुबह करीब 11 बजे गौशाला के एक कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगाकर चला गया. बाहर चंबल की झुलसाने वाली गर्मी कहर बरपा रही थी, जबकि कमरे के अंदर दमघोंटू हालात. कई घंटे तक बंद रहने के कारण गौवंश हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए.

मंगलवार रात जौरा के पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में मिले आधा दर्जन गौवंश का इलाज कर जान बचाई. मृत गौवंश में 4 से 5 महीने के दो बछड़े भी शामिल हैं. इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है.

मुरैना : चंबल में भीषण गर्मी के दौरान दर्दनाक हादसा. 17 गौवंश की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. मामला मुरैना के देवगढ़ थाना क्षेत्र के खाड़ोली गांव में बंद पड़ी शासकीय गौशाला का है. यहां किसी ग्रामीण ने गौवंश को एक कमरे में बंद कर दिया. आग उगलती गर्मी और अंदर दमघोंटू हालात के कारण गौवंश हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए.

सोमवार देर शाम के समय एक राहगीर ने बंद पड़ी गौशाला के कमरे के अंदर से लगातार रंभाने की आवाज सुनी तो वह मौके पर पहुंचा. दरवाजा खोलते ही अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए. कई गौवंश जमीन पर बेसुध पड़े थे.

गौशाला के कमरे में मृत मिले 17 गौवंश

सूचना मिलते ही ग्रामीण, पुलिस और जौरा पशु अस्पताल की डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची. वहां 17 गौवंश मृत मिले, जबकि 6 की हालत गंभीर थी. डॉक्टरों ने तत्काल उपचार देकर उनकी जान बचाई. डॉक्टरों ने अचेत पड़े हुए गौवंश को उपचार देकर कुछ ही घंटों मे खड़ा कर दिया. इसके बाद उनको वाहन में रखकर मुरैना नगर निगम की देवरी गौशाला भेज दिया गया. इन गौवंश को लेकर कौन आया था, और किसने इनको कमरे में बंद किया था, फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है.

गायों की मौत पर कई संगठनों ने रोष प्रकट किया (ETV BHARAT)

कई संगठनों ने रोष प्रकट किया

पंचायत सचिव की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गौवंश की मौत की खबर सामने आते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया. अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र सिंह सिकरवार अपने साथियों के साथ गौशाला पहुंचे. सभी ने नाराजगी जाहिर की. कई और संगठनों ने रोष प्रकट किया है. जौरा एसडीओपी एनआरएस बघेल का कहना है "पंचायत सचिव की तरफ से अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है." मुरैना जिला पशु चिकित्सा अस्पताल के सहायक संचालक डॉ. बीके शर्मा ने गायों की मौत की पुष्टि की है.