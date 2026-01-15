अलाव में डाला सेनिटाइजर, भड़की आग में झुलसीं 2 छात्राएं, ग्वालियर-दिल्ली रेफर
मुरैना में स्कूल में ठंड से बचने जलाया अलावा, छात्राओं ने डाला सेनिटाइजर, भड़की आग, झुलसी छात्रा ग्वालियर-दिल्ली रेफर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 7:52 PM IST
मुरैना: सरकारी स्कूल की एक खतरनाक लापरवाही मासूम छात्राओं पर भारी पड़ गई. ठंड से राहत पाने के लिए जलाए गए अलाव ने पल भर में आग का गोला बनकर स्कूल परिसर को दहला दिया. शासकीय हाई स्कूल छिछावली में स्टाफ द्वारा अलाव में सेनेटाइजर डालकर हाथ तापे जा रहे थे, उसी नजारे को देखकर छात्राओं ने भी अलाव में सेनेटाइजर डाल दिया. देखते ही देखते आग भड़क उठी और दो छात्राएं बुरी तरह झुलस गईं. गंभीर हालत में दोनों को पहले ग्वालियर और फिर दिल्ली रेफर करना पड़ा.
ठंड ज्यादा होने से स्कूल कैंपस में जलाया अलाव, डाला सेनिटाइजर
मुरैना तहसील स्थित आने वाले छिछावली गांव में शासकीय हाई स्कूल संचालित है. विगत 4-5 दिन पहले छात्र-छात्राएं रोजाना की तरह स्कूल में पढ़ने गए थे. सर्दी का प्रकोप अधिक होने से स्कूल स्टाफ कैम्पस में ही लकड़ियां एकत्रित कर अलाव जलाकर तापने लगे. ओस व कोहरे की वजह से लकड़ियां आग नहीं पकड़ रही थी, इसलिए उन्होंने एक छात्र से लैब में रखा सेनेटाइजर मंगवा लिया. इसके बाद लकड़ियों पर थोड़ा-थोड़ा सेनेटाइजर डालकर तापने लगे. कुछ देर तापने के बाद स्टाफ के लोग ऑफिस में चले गए, इसके बाद छात्राएं वहां आकर बैठ गईं.
छात्रा ने उड़ेल दी सेनेटाइजर की शीशी, भड़की आग
शिक्षकों को देखकर एक छात्र ने वहां पर रखी सेनेटाइजर की पूरी शीशी अलाव में उड़ेल दी. जिसके बाद एक दम से आग भड़क गई. अलाव में आग की लपटों को देखकर छात्र तो वहां से भाग गए, लेकिन दो छात्राएं उसकी चपेट में आ गईं. आग लगते ही छात्राओं में चीख-पुकार मच गई. उनकी आवाज सुनकर स्टाफ दौड़कर बाहर निकला और छात्राओं के कपड़ों में लगी आग बुझाई.
2 छात्राएं झुलसी, एक को ग्वालियर के बाद दिल्ली किया रेफर
उधर इस घटना की खबर मिलते ही छात्राओं के परिजन और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. परिजन तत्काल छात्राओं को अपने निजी वाहन से लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. यहां से उनको ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया. ग्वालियर से एक छात्रा को गंभीर हालत में दिल्ली के लिए रेफर किया गया है. घायल छात्राओं के नाम अनुष्का तोमर व सौम्या तोमर बताया गया है. जो कक्षा 9वीं और 10वीं की छात्राएं हैं. घटना के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. अधिकारियों ने इस मामले में चुप्पी साध ली है. घटना के संबंध में स्कूल प्रिंसिपल से बातचीत की गई तो वे साफ मुकर गए. जब यह मामला गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी भगवान सिंह इंदौलिया के संज्ञान में आया तो उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं.