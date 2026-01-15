ETV Bharat / state

अलाव में डाला सेनिटाइजर, भड़की आग में झुलसीं 2 छात्राएं, ग्वालियर-दिल्ली रेफर

मुरैना में अलाव की आग तेज करने डाला सेनिटाइजर ( Getty Image )

मुरैना: सरकारी स्कूल की एक खतरनाक लापरवाही मासूम छात्राओं पर भारी पड़ गई. ठंड से राहत पाने के लिए जलाए गए अलाव ने पल भर में आग का गोला बनकर स्कूल परिसर को दहला दिया. शासकीय हाई स्कूल छिछावली में स्टाफ द्वारा अलाव में सेनेटाइजर डालकर हाथ तापे जा रहे थे, उसी नजारे को देखकर छात्राओं ने भी अलाव में सेनेटाइजर डाल दिया. देखते ही देखते आग भड़क उठी और दो छात्राएं बुरी तरह झुलस गईं. गंभीर हालत में दोनों को पहले ग्वालियर और फिर दिल्ली रेफर करना पड़ा. ठंड ज्यादा होने से स्कूल कैंपस में जलाया अलाव, डाला सेनिटाइजर मुरैना तहसील स्थित आने वाले छिछावली गांव में शासकीय हाई स्कूल संचालित है. विगत 4-5 दिन पहले छात्र-छात्राएं रोजाना की तरह स्कूल में पढ़ने गए थे. सर्दी का प्रकोप अधिक होने से स्कूल स्टाफ कैम्पस में ही लकड़ियां एकत्रित कर अलाव जलाकर तापने लगे. ओस व कोहरे की वजह से लकड़ियां आग नहीं पकड़ रही थी, इसलिए उन्होंने एक छात्र से लैब में रखा सेनेटाइजर मंगवा लिया. इसके बाद लकड़ियों पर थोड़ा-थोड़ा सेनेटाइजर डालकर तापने लगे. कुछ देर तापने के बाद स्टाफ के लोग ऑफिस में चले गए, इसके बाद छात्राएं वहां आकर बैठ गईं. जिला शिक्षा अधिकारी ने दी जानकारी (ETV Bharat)