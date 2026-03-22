मुरैना में रेत माफिया ने पुलिस को मारी टक्कर, कांस्टेबल घायल, पुलिस ने आरोपी को दबोचा
मुरैना में रेत माफिया ने ट्रैक्टर-ट्राली से पुलिस वाहन में मारी टक्कर, पुलिसकर्मी घायल, आरोपी चालक गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 8:30 PM IST
मुरैना: चंबल अंचल के मुरैना में दिमनी थाना क्षेत्र के बरेथा गांव में रविवार को पुलिस कार्रवाई के दौरान रेत माफिया ने बेखौफ होकर पुलिस वाहन में सामने से टक्कर मार दी. इस घटना में वाहन चला रहा एक कांस्टेबल घायल हो गया. जिसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना के बावजूद पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ एक आरोपी को मौके से पकड़ लिया. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल में बंद कर दिया गया है.
रेत माफिया ने पुलिस वाहन को मारी टक्कर
चंबल अंचल में रेत माफियाआों की खबर आए दिन सामने आती रहती है. रविवार को रेत से भरे ट्रैकट्र-ट्रॉली को आते देख पुलिस ने अपना वाहन सड़क के बीच लगा दिया. इतने के बाद भी रेत माफिया ने ट्रैक्टर-ट्रॉली रोकी नहीं वह आगे बढ़ाता रहा. इसके बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ने रफ्तार बढ़ाते हुए सीधे पुलिस वाहन में टक्कर मारी दी. इस टक्कर में वाहन चला रहे कॉन्स्टेबल सुदामा रजक के सिर में चोट आई और पुलिस वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
पुलिसकर्मी घायल, चालक गिरफ्तार
अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए सकते में आ गए. टक्कर के बाद ट्रैक्टर चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन खंती में पलट गया. इसके बाद आरोपी चालक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे दबोच लिया. पूछताछ में उसने अपना नाम संतोष परमार निवासी मृगपुरा बताया.
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पुलिस ने रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली की जब्त
पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हवालात में बंद कर दिया है. घायल कॉन्स्टेबल को इलाज के बाद घर भेज दिया गया. इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर विजय भदौरिया ने बताया कि "एसपी के निर्देश पर अवैध रेत उत्खनन व परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. इसी दौरान दिमनी पुलिस बरेथा गांव पहुंची, जहां रेत से भरे ट्रैक्टर ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी, जिससे कॉन्स्टेबल घायल हो गए. बावजूद इसके पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित आरोपी चालक को मौके से पकड़ लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.