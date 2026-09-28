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सकरी गली में पीछे-पीछे दौड़ी पुलिस, मुरैना में रेत माफियाओं ने दौड़ाया 20 ट्रैक्टरों का काफिला

मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना में चंबल की रेत का खेल अब सड़कों पर किस कदर खतरनाक हो चुका है, शहर की राठौर कॉलोनी की घटना इसका डरावना उदाहरण है. वन विभाग और पुलिस से बचने के लिए रविवार सुबह सकरी गली में रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का काफिला तेज रफ्तार में दौड़ रहा था. इसी दौरान एक ट्रैक्टर-ट्रॉली कार से टकराई और उसे करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गई.

राठौर कॉलोनी निवासी नरेश राठौर अपनी पत्नी के साथ काली माता के दर्शन करने के बाद घर लौटे थे. पत्नी को घर उतारकर वे गाड़ी साइड कर रहे थे. इस दौरान सामने से तेज रफ्तार में रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का काफिला आता दिखाई दिया, इन वाहनों के पीछे 2 पुलिसकर्मी दौड़ रहे थे.

20 ट्रैक्टरों का काफिला दौड़ा (ETV Bharat)

50 मीटर तक घसीटा

आरोप है कि पुलिसकर्मी ने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को रोकने के लिए पत्थर और डंडे फेंक रहे थे. इसी दौरान पुलिस से बचकर भाग रहे एक ट्रैक्टर ने सामने खड़ी कार में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर कार को करीब 50 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया. अचानक हुए हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसमें सकरी गली से एक के पीछे एक करीब 20 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां तेज रफ्तार में निकलती दिखाई दे रही हैं.

मुरैना में रेत माफियाओं ने भागते समय रास्ता को किया ब्लॉक (ETV Bharat)

वन अमला खाली हाथ लौटा

कोतवाली थाना प्रभारी अमित सिंह भदौरिया ने बताया, "जांच की जा रही है कि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरी रेत चंबल की है या सिंध नदी की. क्षतिग्रस्त कार को लेकर अभी तक शिकायत नहीं मिली है. जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी." वन विभाग के मुताबिक, रविवार सुबह अंबाह बायपास पर चंबल रेत से भरी 10 से 15 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के परिवहन की सूचना मिली.

रास्ता खाली करती जेसीबी मशीन (ETV Bharat)

टीम ने पीछा किया तो चालक शहर की सड़कों पर भागने लगे. वीडियो में एक व्यक्ति चलते ट्रैक्टर पर चढ़कर ट्रॉली का ताला खोलता दिखाई दिया. जिससे रेत सड़क पर फैल गई और वाहन चालक फरार हो गया. कुछ वाहन बस्ती में घुस गए. वन अमला एक भी ट्रैक्टर नहीं पकड़ सका. इसके बाद जेसीबी से खंती खुदवाकर मार्ग बंद कराया गया.

करीब पांच महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने चंबल में अवैध रेत खनन को लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश दिए थे. कोर्ट ने अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए सीसीटीवी, जीपीएस तकनीक और पुलिस-वन विभाग की संयुक्त गश्त सुनिश्चित करने को कहा था. इसके बावजूद जमीनी तस्वीर सवाल खड़े करती है.