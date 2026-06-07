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मुरैना में चंबल में खनन माफिया का तांडव, RTO स्टाफ को कुचलने की कोशिश

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में मुरैना परिवहन उपनिरीक्षक मीनाक्षी गोखले अपने स्टाफ को साथ लेकर नेशनल हाईवे-44 पर बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की चेकिंग के लिए रविवार सुबह निकली थी. उन्होंने हाईवे पर करील वाले बाबा के पास नहर किनारे अपना वाहन खड़ा किया और खनन में लगे वाहनों की जांच शुरू की. इस दौरान एक बिना नंबर प्लेट वाला एक ट्रैक्टर-ट्रॉली आता दिखाई दिया. रुकने का इशारा करने पर चालक ने रफ्तार बढ़ाकर स्कॉर्पियो में टक्कर मारते हुए आरटीओ स्टाफ को कुचलने की कोशिश की, स्टाफ तुरंत हट गया और बड़ा हादसा टल गया.

मुरैना: चंबल क्षेत्र में खनन माफियाओं का कारनामा सामने आया है. मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे आरटीओ स्टाफ पर खनन माफिया ने ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ाने का प्रयास किया. आरटीओ टीम की सूझबूझ से बड़ी दुर्घटना टल गई, लेकिन माफिया मौके से ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर भाग निकला. टीम ने करीब दो किलोमीटर तक पीछा कर वाहन को पकड़ लिया, हालांकि चालक फरार हो गया.

चालक फरार, RTO ने वाहन को कब्जे में लिया

इसके बाद माफिया ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर तेज रफ्तार से भागने लगा. वह नहर के रास्ते कॉलोनी गलियों से होते हुए वापस हाईवे पर आ गया. करीब 2 किलोमीटर तक पीछा करने पर ट्रैक्टर बिजली के खंभे से टकरा कर रुक गया. चालक मौके से फरार हो गया. आरटीओ टीम ने वाहन को कब्जे में लेकर सिविल लाइन थाने पहुंचाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. चंबल क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ यह घटना प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बन गई है.

ट्रैक्टर ट्राली जब्त (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों में घटना को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला है. लोगों का कहना है कि खनन माफिया खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं. वहीं परिवहन विभाग की टीम लगातार अवैध वाहनों पर कार्रवाई कर रही है. प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

परिवहन उप निरीक्षक मीनाक्षी गोखले का कहना है कि, "चेकिंग के लिए हम हाईवे किनारे खड़े हुए थे. तभी एक ट्रैक्टट-ट्रॉली आता हुआ दिखाई दिया. ट्रैक्टर पर नम्बर प्लेट नहीं होने की वजह से उसे रोकने के लिए इशारा किया था. चालक ने ट्रैक्टर को रोकने की बजाय हमारी कार में टक्कर मार दी. हम लोग वाहन छोड़कर एक तरफ हट गए, इससे जान बच गई. चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाने थाने में आवेदन दिया है."