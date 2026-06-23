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मुरैना में तेज रफ्तार का खूनी तांडव! सड़क किनारे खड़े तीन दोस्तों को सफारी ने रौंदा

मुरैना में तेज रफ्तार सफारी ने बाइक सवार तीन दोस्तों को मारी टक्कर, तीनों की मौत, गांव में पसरा मातम.

MORENA ACCIDENT 3 DIED
सड़क किनारे खड़े तीन दोस्तों को सफारी ने रौंदा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 8:45 PM IST

3 Min Read
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मुरैना: चंबल-अंचल के मुरैना में तेज रफ्तार का ऐसा कहर टूटा, जिसने तीन घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए. अम्बाह थाना क्षेत्र की पोरसा रोड पर किशनपुरा बम्बा के पास देर रात एक तेज रफ्तार सफारी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े बाइक सवार पर चढ़ गई. हादसा इतना भीषण था कि तीनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक पलना गांव के निवासी बताए गए हैं और आपस में गहरे मित्र थे. एक ही हादसे में तीनों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. घटना के बाद पुलिस ने कार को जब्त कर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

कार्यक्रम से घर लौट रहे थे तीनों दोस्त

मुरैना में अम्बाह थाना क्षेत्र की पोरसा रोड स्टेट हाइवे -552 स्थित किशनपुरा बम्बा के पास सोमवार देर भीषण हादसा हुआ. जहां तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पलना गांव में मातम छा गया. जानकारी के अनुसार पलना गांव निवासी 55 वर्षीय कुम्हेर सिंह परमार, 51 वर्षीय पुष्पेंद्र राजावत और 53 वर्षीय रामहेत छारी किसी परिचित के यहां निमंत्रण में शामिल होने गए थे. कार्यक्रम से लौटते समय वे एक ही बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहे थे.

एक्सीडेंट पर एसडीओपी का बयान (ETV Bharat)

सफारी ने तीनों को रौंदा

रास्ते में किशनपुरा बम्बा के पास स्थित पुष्पेंद्र के घर के सामने बाइक रोककर तीनों सड़क किनारे खड़े होकर बातचीत करने लगे. तभी पीछे से तेज गति से आ रही काले रंग की सफारी कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों कई फीट दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े. ग्रामीणों ने कार को घेर लिया.

चालक गिरफ्तार, कार के अंदर मिली शराब की बोतलें

बताया गया कि वाहन में सवार कुछ लोग मौके से भाग निकले, जबकि चालक को पकड़ लिया गया. ग्रामीणों का दावा है कि कार के अंदर शराब की बोतलें और मांस भी मिला. सूचना मिलते ही अम्बाह पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जब्त कर लिया है. गंभीर रूप से घायल तीनों व्यक्तियों को पहले अम्बाह अस्पताल और बाद में जिला अस्पताल मुरैना रेफर किया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया.

MORENA CAR HITS BIKE
मुरैना में एक्सीडेंट (ETV Bharat)

एक ही हादसे में तीन दोस्तों की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया. मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए. पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अम्बाह एसडीओपी रवि भदौरिया ने बताया की "सोमवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई. एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. रवि भदौरिया ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया है. वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस टीमों को लगाया गया है."

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