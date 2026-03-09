मुरैना में सड़क हादसे में दंपत्ति की दर्दनाक मौत, दो बेटियां लड़ रही जिंदगी की जंग
मुरैना-सबलगढ़ स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर, 3 बाइकों की भिड़ंत में दंपत्ति की मौत. दो गंभीर रूप से घायल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 8:24 PM IST
रिपोर्ट: ओमप्रकाश गोले
मुरैना: सबलगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. मुरैना-सबलगढ़ स्टेट हाईवे 552 पर चिनौटी मोड़ के पास तीन बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में बाइक पर सवार पति-पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी दो मासूम बेटियां घायल हो गईं.
ठाकुर बाबा का दर्शन करने जा रहे थे दंपत्ति
बताया जा रहा है कि दंपत्ति अपनी बेटियों के साथ ठाकुर बाबा मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही यह भीषण दुर्घटना हो गई. दुर्घटना में एक बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल मुरैना रेफर किया गया है. दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को गहरे शोक में डुबो दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.
दुर्घटना में दंपत्ति की दर्दनाक मौत
जानकारी के अनुसार, माली बांजना गांव निवासी अरविंद रावत अपनी पत्नी पूनम रावत और बेटियां श्रष्टि व किया के साथ बाइक से ठाकुर बाबा मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे. रास्ते में चिनौटी गांव में लग रहे कंस मेले को देखने के लिए रुक गए. मेला देखने के बाद परिवार फिर से मंदिर के लिए रवाना हुआ, लेकिन कुछ ही दूरी पर उनकी खुशियों से भरी यात्रा हादसे में बदल गई.
घटनास्थल पर मची चीख पुकार
चिनौटी मोड़ के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने अरविंद की बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि उसी दौरान सामने से आ रही एक और बाइक भी उनसे भिड़ गई. भीषण टक्कर के बाद अरविंद और उनकी पत्नी करीब छह फीट दूर सड़क पर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.
जांच में जुटी पुलिस
हादसे में दोनों बेटियां भी उछलकर सड़क किनारे गिर गईं. बड़ी बेटी श्रष्टि के सिर में गंभीर चोट आई है. राहगीरों ने दोनों बच्चियों को उठाकर लोडिंग वाहन से सबलगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां से श्रष्टि को गंभीर हालत में मुरैना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अस्पताल भेजा. सबलगढ़ अस्पताल में दंपत्ति के शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. हादसे के बाद गांव और आसपास के इलाके में शोक का माहौल है.
- उज्जैन में मुख्यमंत्री के मंच के पास ब्लास्ट, हादसे में 8 लोग घायल, 2 घायल इंदौर रेफर
- इंदौर में स्कॉर्पियो ने दो युवकों को मारी भीषण टक्कर, एक की मौके पर मौत, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने
सबलगढ़ थाना प्रभारी राजकुमारी परमार ने बताया, "चिनौटी गांव की मोड़ के पास तीन बाइको में भिड़ंत हुई है. इसमें 4-5 लोगों के घायल होने की खबर आई है. हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है इसकी जानकारी अभी मेरी पास नहीं है. मामले की जांच की जा रही है."