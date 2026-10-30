दुष्कर्म केस में ग्वालियर सेंट्रल जेल में 5 माह से बंद तत्कालीन SDM को राहत, हाई कोर्ट से जमानत
मुरैना के सबलगढ़ के तत्कालीन एसडीएम अरविंद माहौर की जेल से रिहाई का रास्ता साफ. युवती से दुष्कर्म का केस. ओम प्रकाश गोले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 7:46 PM IST
मुरैना : दुष्कर्म मामले में 5 माह से जेल की सलाखों में बंद तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर को बड़ी राहत मिली है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली. निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी.
कई बार शारीरिक शोषण का आरोप
मुरैना की 32 वर्षीय युवती ने 2 जून 2026 को सिविल लाइन थाने में शिकायती आवेदन दिया था. युवती ने आरोप लगाया "वर्ष 2025 में फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर से हुई. उस दौरान अरविंद माहौर सबलगढ़ में एसडीएम थे." शिकायत के अनुसार "अरविंद माहौर ने शादी का भरोसा दिलाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए. 30 जून 2025 को अरविंद माहौर युवती को घुमाने के बहाने मुरैना सर्किट हाउस के पीछे ले गए, जहां दुष्कर्म किया." युवती ने सरकारी आवास और ग्वालियर स्थित एक फ्लैट में भी दुष्कर्म किए जाने के आरोप भी लगाए.
शादी के लिए रखी अजीब शर्त
युवती ने शिकायत में ये भी आरोप लगाया था "अरविंद माहौर ने शादी के बदले पांच लाख रुपये की मांग की थी. साथ ही एक महीने तक दूसरे युवक के साथ रहने की शर्त रखी." सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव नें बताया "शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अरविंद माहौर को गिरफ्तार किया था. पहले उन्हें मुरैना सब जेल भेजा गया, फिर करीब डेढ़ महीने बाद ग्वालियर सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया." निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद माहौर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जमानत मंजूर होने से उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है.
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सबलगढ़ में महिला से अभद्रता का मामला
तत्कालीन एसडीएम अरविंद माहौर के नाम एक और विवाद सामने आया था. माहौर पर सबलगढ़ में पदस्थापना के दौरान एक महिला से अभद्र व्यवहार करने और शिकायतकर्ता परिवार को धमकाने के आरोप लगे थे. उस समय इससे जुड़ा वीडियो चर्चा में रहा था. विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले साल सितंबर में उन्हें निलंबित कर दिया था.