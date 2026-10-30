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दुष्कर्म केस में ग्वालियर सेंट्रल जेल में 5 माह से बंद तत्कालीन SDM को राहत, हाई कोर्ट से जमानत

तत्कालीन एसडीएम को राहत, हाई कोर्ट से मिली जमानत ( ETV BHARAT )

मुरैना : दुष्कर्म मामले में 5 माह से जेल की सलाखों में बंद तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर को बड़ी राहत मिली है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली. निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी.

कई बार शारीरिक शोषण का आरोप