मुरैना में बाइक सवार 3 युवकों की मौत, दर्शन करने जा रहे थे ग्वालियर से राजस्थान करौली माता
ग्वालियर से करौली माता मंदिर राजस्थान जा रहे बाइक सवार तीन युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मुरैना में 3 युवकों की मौत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 2:06 PM IST
मुरैना: सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नेशनल हाइवे-44 पर मंगलवार-बुधवार की दरमयानी रात एक दर्दनाक हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन ली. छौंदा पुल के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 युवा श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई. ये तीनों दोस्त थे, जिनमें दो मौसेरे भाई भी शामिल थे. मूल रूप से यूपी के झांसी क्षेत्र के रहने वाले ये युवक ग्वालियर में मजदूरी कर जीवनयापन करते थे.
ये युवा बाइक पर सवार होकर राजस्थान के करौली माता मंदिर दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही मौत ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं.
मुरैना एक्सीडेंट में 3 युवकों की मौत
आस्था और दोस्ती का सफर उस वक्त मातम में बदल गया, जब ग्वालियर से करौली माता मंदिर दर्शन के लिए निकले 3 युवकों की मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई. नेशनल हाइवे-44 पर स्थित छौंदा पुल के पास आधी रात अज्ञात वाहन की तेज रफ्तार टक्कर ने तीनों दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली. मृतकों की पहचान 22 वर्षीय अरुण पुत्र शिवराज प्रजापति निवासी रमुआ गांव, 22 वर्षीय विशाल पुत्र भगीरथ वर्मा निवासी डोंगरपुर गांव, और 17 वर्षीय शिवम पुत्र महेंद्र वर्मा निवासी डोंगरपुर गांव के रूप में हुई है.
दो युवक मौसेरे भाई, एक दोस्त
बताया जा रहा है कि तीनों आपस में गहरे दोस्त थे, जिनमें विशाल और शिवम मौसेरे भाई भी थे. अरुण ग्वालियर के सिरोल डोंगरपुर क्षेत्र में फास्टफूड का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था, जबकि विशाल और शिवम मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे थे. मंगलवार देर रात तीनों दोस्त बाइक पर सवार होकर राजस्थान के प्रसिद्ध करौली माता मंदिर दर्शन के लिए निकले थे. रात करीब डेढ़ बजे जब उनकी बाइक छौंदा पुल के पास पहुंची, तभी पीछे से आ रहे एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक उछलकर सड़क पर जा गिरे.
अज्ञात वाहन चालक फरार
हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने पहले दो युवकों को मृत घोषित कर दिया. तीसरे युवक ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस हादसे के बाद तीनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. जिन घरों से आस्था की यात्रा के लिए निकले थे, वहां अब मातम पसरा है. पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.
2 मृतक झांसी और एक ग्वालियर का निवासी
18 वर्षीय विशाल पुत्र भगीरथ वर्मा, जो मूल रूप से बसारी गांव, झांसी का रहने वाला था, अपने परिवार का इकलौता बेटा था और दो बहनों का सहारा भी. उसके साथ उसका मौसेरा भाई 17 वर्षीय शिवम पुत्र महेंद्र कुमार वर्मा, निवासी रानीपुर झांसी, ग्वालियर के डोंगरपुर में रहकर मजदूरी करता था. यहीं उनकी दोस्ती अरुण प्रजापति से हुई और तीनों गहरे मित्र बन गए.
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे
सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने बताया कि "बीती रात छौंदा पुल के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. उस समय में गश्त पर था, सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचा. वहां एक युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि दो गंभीर रूप से घायल थे. पुलिस ने दोनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें भी मृत घोषित कर दिया.
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तीनों युवक ग्वालियर से करौली मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे. मृतकों में एक ग्वालियर और दो झांसी क्षेत्र के निवासी हैं. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.