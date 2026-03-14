ट्रक की टक्कर के बाद पहियों के बीच फंसा युवक, 8 KM तक घसीटता गया
मुरैना के पहाड़गढ़ क्षेत्र में ट्रक के नीचे फंसे युवक को ड्राइवर कई किमी तक घसीटते ले गया. पुलिस ने पीछा कर पकड़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 3:34 PM IST
रिपोर्ट : ओमप्रकाश गोले
मुरैना : मुरैना में बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला सड़क हादसा हुआ. इस हादसे ने इंसानियत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र में शनिवार तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे चर रही बकरी को कुचल दिया. बकरी को बचाने के लिए दौड़े चरवाहे को भी ट्रक ने टक्कर मारी. हादसे के बाद चालक ने ट्रक रोकने के बजाय तेज गति से भगाना शुरू कर दिया. ट्रक ड्राइवर ने पहियों के बीच फंसे चरवाहे को 8 किलोमीटर तक घसीटा.
युवक को ट्रक के नीचे घिसटते देख लोग कांपे
रास्ते में लोगों ने जब ये मंजर देखा तो पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने पीछा कर ट्रक को रुकवाया और बड़ी मुश्किल से शव को बाहर निकाला. आरोपी ट्रक चालक को पकड़कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया. हिट एंड रन के इस मामले को जिसने देखा उसके मुंह से आह निकल गई. कई किमी घिसटने के कारण युवक मौत का शिकार हो गया. हादसे के बाद लोगों में रोष देखा गया.
बकरी को बचाने आए युवक को ट्रक ने चपेट में लिया
पहाड़गढ़ गांव निवासी महेश रजक का बेटा सोनू रजक घर से बकरियां चराने के लिए निकला था. वह गांव के पास सड़क किनारे पहाड़ी के पास बकरियां चरा रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने सड़क किनारे चर रही एक बकरी को कुचल दिया. बकरी को कुचलते देख सोनू ने ट्रक चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने ट्रक रोकने के बजाय युवक को टक्कर मार दी. सोनू ट्रक के पहियों के बीच फंस गया.
- सिंगरौली में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइकों की भयंकर टक्कर में 3 लोगों की मौत
- घर के बाहर खेल रहे मासूम को टैंकर ने कुचला, दर्दनाक हादसा CCTV में कैप्चर
किसरोली गांव के पास पुलिस ने दबोचा
हादसे के बाद भी चालक ने ट्रक नहीं रोका और तेज रफ्तार से भागता रहा. सोनू का शव ट्रक के पहियों में फंसा हुआ करीब 8 किलोमीटर तक सड़क पर घिसटता रहा. लोगों की सूचना पर पुलिस ने ट्रक का पीछा किया और ड्राइवर को पकड़ा. पुलिस ने किसरोली गांव के पास ट्रक रोककर ड्राइवर को दबोचा. इसके बाद पहियों में फंसे शव को बाहर निकाला गया.
ASP सुरेन्द्र पाल सिंह डाबर ने बताया "पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से चरवाहे की मौत हो गईं. टक्कर मारने के बाद चालक नहीं रुका, जिस कारण कुछ दूरी तक चरवाहे की बॉडी घसीटती रही. ट्रक चालक से पूछताछ जारी है."