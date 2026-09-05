ETV Bharat / state

मुरैना में हाईवे पर ट्राले ने 3 महिलाओं को रौंदा, मकान में घुसा, मृतकों में सास-बहू

मुरैना-धौलपुर रोड पर मंदिर से जन्माष्टमी मना घर लौट रही 3 महिलाओं को पीछे से ट्राले ने चपेट में लिया. ओमप्रकाश गोले की रिपोर्ट.

Morena road accident
मुरैना में हाईवे पर ट्राले ने 3 महिलाओं को रौंदा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 3:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरैना : शहर के घिरोना मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के बाद मंगल आरती में शामिल होकर घर लौट रहीं 3 महिलाओं को नेशनल हाईवे-44 पर तेज रफ्तार ट्राला ने कुचल दिया. भीषण हादसे में तीनों महिलाओं की मौत हो गई. मृतकों में दो महिलाएं सास-बहू हैं. तीसरी महिला उनकी पड़ोसी है. मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया.

मंदिर से जन्माष्टमी मनाकर लौट रही थीं

मुरैना में कृष्ण जन्मोत्सव की रात हुए दर्दनाक हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. हरफूल का पुरा गांव निवासी तीनों महिलाएं कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम देखने घिरोना मंदिर गई थीं. भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के बाद मंगल आरती में शामिल होकर तीनों महिलाएं पैदल हाईवे के किनारे अपने घर की ओर लौट रही थीं. ट्राला मुरैना से धौलपुर की ओर जा रहा था, लेकिन ये जैसे ही घिरोना मंदिर के पास पहुंचा तो तेज गति के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर क्रॉस करता हुआ दूसरी साइड पहुच गया, जहां तीन महिलाओं को कुचल दिया.

पीड़ित परिजनों ने रोष व्यक्त किया (ETV BHARAT)

ट्राला जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार

हादसे के बाद ट्रोला भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक घर में जा घुसा. स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया. मृतकों की पहचान 25 वर्षीय पूनम पत्नी धर्मवीर कुशवाह, 50 वर्षीय कमला पत्नी बालकिशन कुशवाह और 57 वर्षीय कमला देवी पत्नी फूलसिंह कुशवाह सभी निवासी हरफूल का पुरा के रूप में हुई. पूनम और कमला आपस में सास-बहू थीं, जबकि कमला देवी पड़ोस में रहती थीं. हादसे में तीन महिलाओं की मौत की खबर से हरफूल का पुरा गांव में मातम पसरा है.

Morena road accident
हादसे के बाद ट्राला मकान में घुसा (ETV BHARAT)

घटनास्थल पर स्पीडब्रेकर बनाने की मांग

शनिवार सुबह तीनों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए गए. पीड़ित परिजन राजपाल कशुवाहा ने बताया "घिरोना मंदिर के पास हाईवे पर आए दिन हादसे होते हैं. अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है. यहां स्पीड ब्रेकर या अन्य सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई. हाईवे से गुजरने वाले भारी वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करना जरूरी है."

Morena road accident
मुरैना में हाईवे पर महिला की मौत (फाइल फोटो) (ETV BHARAT)
Morena road accident
मुरैना में सड़क हादसे में महिला की मौत (फाइल फोटो) (ETV BHARAT)
Morena road accident
सड़क हादसे की शिकार महिला (फाइल फोटो) (ETV BHARAT)

दो महिलाओं की अस्पताल में मौत

सिविल लाइन थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर गुलाब सिंह ने बताया "जन्माष्टमी की रात 3 महिलाएं घिरोना मंदिर से अपने गांव लौट रही थीं. इसी दौरान ट्राले ने तीनों महिलाओं को कुचल दिया. एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिलाओं ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने ट्रक और चालक को पकड़ लिया है."

TAGGED:

MORENA ROAD ACCIDENT
TRAILER CRUSHED 3 WOMEN
MORENA NEWS
MORENA DHAULPUR HIGHWAY
MORENA 3 WOMEN DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.