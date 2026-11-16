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NH 44 पर दौड़ती बस, गहरी नींद में 50 यात्री, अचानक भड़की आग, कोई दरवाजे कोई खिड़की से कूदा

मुरैना में नेशनल हाईवे पर बस में लगी आग ( ETV Bharat )

मुरैना: मुरैना के नेशनल हाईवे-44 पर सोमवार अल सुबह उस समय खौफनाक मंजर बन गया, जब राजस्थान से ग्वालियर झांसी की ओर जा रही यात्रियों से भरी स्लीपर कोच बस अचानक आग का गोला बन गई. बस में आग भड़कते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और जान बचाने के लिए अफरा-तफरी मच गई. बस में लगभग 50 यात्री सवार थे. चालक की सूझबूझ और सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया और यात्रियों ने किसी तरह बाहर निकलकर जान बचाई. दमकल ने आग बुझाई, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी.

मुरैना के नेशनल हाईवे-44 पर सोमवार अल भीषण आग लग गई. बस राजस्थान के जयपुर से ग्वालियर झांसी की ओर जा रही थी. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के देवरी गांव के पास सुबह करीब 5 बजे बस के इंजन से आग की लपटें उठने लगीं. उस समय बस में 50 के लगभग यात्री सवार थे, जिनमें अधिकांश गहरी नींद में सो रहे थे. अचानक धुआं और आग देखकर यात्रियों में दहशत फैल गई. हालात भांपते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को तत्काल सड़क किनारे रोका और यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया. मुरैना में नेशनल हाईवे पर बस बनी आग का गोला (ETV Bharat)