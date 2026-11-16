NH 44 पर दौड़ती बस, गहरी नींद में 50 यात्री, अचानक भड़की आग, कोई दरवाजे कोई खिड़की से कूदा
मुरैना में नेशनल हाईवे पर बस बनी आग का गोला, 50 यात्रियों की अटकी सांसें, कूदकर बचाई जान, राजस्थान जा रही थी बस. रिपोर्ट-ओपी गोले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 12:43 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 1:23 PM IST
मुरैना: मुरैना के नेशनल हाईवे-44 पर सोमवार अल सुबह उस समय खौफनाक मंजर बन गया, जब राजस्थान से ग्वालियर झांसी की ओर जा रही यात्रियों से भरी स्लीपर कोच बस अचानक आग का गोला बन गई. बस में आग भड़कते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और जान बचाने के लिए अफरा-तफरी मच गई. बस में लगभग 50 यात्री सवार थे. चालक की सूझबूझ और सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया और यात्रियों ने किसी तरह बाहर निकलकर जान बचाई. दमकल ने आग बुझाई, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी.
- टैंकर से टकराकर 100 मीटर घिसटी कार, फिर बनी आग का गोला, बाल-बाल बची 3 की जान
- उज्जैन के बागड़िया टावर में भीषण अग्निकांड, 30 परिवारों का सुरक्षित रेस्क्यू, 15 को बमुश्किल निकाला
जयपुर से ग्वालियर जा रही थी यात्री बस
मुरैना के नेशनल हाईवे-44 पर सोमवार अल भीषण आग लग गई. बस राजस्थान के जयपुर से ग्वालियर झांसी की ओर जा रही थी. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के देवरी गांव के पास सुबह करीब 5 बजे बस के इंजन से आग की लपटें उठने लगीं. उस समय बस में 50 के लगभग यात्री सवार थे, जिनमें अधिकांश गहरी नींद में सो रहे थे. अचानक धुआं और आग देखकर यात्रियों में दहशत फैल गई. हालात भांपते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को तत्काल सड़क किनारे रोका और यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया.
कोई खिड़की से कूदा तो कोई दरवाजे से
जान बचाने की जल्दबाजी में कोई बस के दरवाजे से बाहर भागा तो किसी ने खिड़की से छलांग लगा दी. कुछ ही देर में हाईवे पर यात्रियों की चीख-पुकार और भगदड़ का माहौल बन गया. चालक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दमकल टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी बस जलकर खाक हो चुकी थी. प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. गनीमत रही कि सभी यात्रियों की जान बच गई.
सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने बताया कि, ''पुलिस को सूचना मिली थी की स्लीपर बस में आग लगी है. जिसके बाद हमने फायर ब्रिगेड को सूचना दी. आग लगते ही चालक ने बस रोककर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. सूचना पर दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. घटना में किसी भी यात्री को नुकसान नहीं हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.''