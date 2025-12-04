ETV Bharat / state

मुरैना में बस ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा, 2 की मौके पर मौत, तीनों आपस में रिश्तेदार

मुरैना के जौरा क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा. बाइक सवार ग्वालियर के रहने वाले 3 लोगों की मौत. बस ड्राइवर फरार.

Morena road accident
मुरैना में बस ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 8:10 AM IST

मुरैना : मुरैना में दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना हुई. बुधवार देर शाम बस की तेज रफ्तार और लापरवाही ने तीन जिंदगियां छीन लीं. जौरा थाना क्षेत्र के रामचंद का पुरा के पास मेन रोड पर सिकरवार ट्रैवल्स की सवारी बस ने सामने से आ रही बाइक को खतरनाक टक्कर मारी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार तीनों लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

हादसे में मरने वाले तीनों आपस में रिश्तेदार

मरने वाले तीनों आपस में रिश्तेदार थे और ग्वालियर के रहने वाले थे. हादसे के बाद बस छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने केस दर्ज कर बस को जब्त कर लिया है. पुलिस के अनुसार "सिकरवार ट्रैवल्स की यात्री बस क्रमांक एमपी06-पी-1054 बुधवार की शाम करीब 5 बजे सवारियां लेकर मुरैना से जौरा के लिए रवाना हुई थी."

स्टेट हाईवे-544 पर सवारी बस फर्राटे भरते हुए जौरा थाना क्षेत्र स्थित रामचंद के पुरा के पास से गुजर रही थी, तभी पेट्रोल पंप के सामने यात्री बस ने सामने से आ रही एक बाइक में टक्कर मारी.

बस की टक्कर लगते ही बाइक पहियों के नीचे

टक्कर लगते ही बाइक पर सवार तीनों युवक उचटकर बस के पहिये के नीचे आ गए. तीनों युवकों को कुचलने के बाद चालक करीब 100 मीटर दूर बस को सड़क किनारे खड़ा कर भाग गया. हादसे की खबर लगते ही जौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने तीनों युवकों को वाहन में रखकर नजदीकी अस्पताल भेज दिया. यहां पर डॉक्टरों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया तथा एक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया.

रिश्तेदारी से तीनों बाइक से वापस आ रहे थे

अस्पताल ले जाते समय रास्ते मे तीसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया. तीनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए शव गृह भिजवाया गया. जांच में पता चला कि हादसे में मारे गए तीनों लोग श्योपुर के विजयपुर से रिश्तेदारी में गमी में फेरा कर लौट रहे थे.

जौरा थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला ने बताया "मृतक की जेब से मिले मोबाइल फोन से कॉल करने पर पहचान इंदिरा नगर थाटीपुर ग्वालियर निवासी भारत सिंह, रामहेत जाटव और भगवान सिंह के रूप में हुई है. तीनो आपस में रिश्तेदार बताये जा रहे हैं. आरोपी बस चालक की पुलिस ने तलाश तेज कर दी है."

