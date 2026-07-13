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मुरैना में शादी के बाद दर्शन करने जा रहे परिवार का एक्सीडेंट, 3 लोगों की मौत, कई घायल

माताबसैया थाना प्रभारी विवेक तोमर ने बताया, "मुरैना के माताबसैया थाना क्षेत्र स्थित पाराशर की तिवरिया के पास सोमवार को श्रद्धालुओं से भरे ऑटो और खंडा पत्थर से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. ऑटो में कुछ श्रद्धालु सवार थे, जो शादी के बाद देवी-देवताओं की पूजा के लिए मुरैना आए थे. सोमवार सुबह सभी लोग भूमिया बाबा मंदिर में पूजा करने के लिए ऑटो से रवाना हुए थे. ऑटो में कुल 8 लोग सवार थे."

मुरैना: माताबसैया थाना क्षेत्र स्थित पाराशर की तिवरिया के पास तेज रफ्तार पत्थर से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने श्रद्धालुओं से भरे ऑटो को सामने से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और वह सड़क किनारे पलट गया. टक्कर के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली भी अनियंत्रित होकर गिर गई. इस दर्दनाक हादसे में ऑटो चालक सहित 3 लोगों की मौत हो गई. वहीं, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सभी घायलों को तत्काल मुरैना जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया.

पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया अस्पताल

सूचना मिलते ही माताबसैया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने सभी घायलों और मृतकों को डायल-112 वाहन से मुरैना जिला अस्पताल पहुंचाया. यहां डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया. जिसमें महेंद्र राठौर, मनोरमा राठौर और ऑटो ड्राइवर रामकेश का नाम शामिल है. वहीं, 3 साल की मासूम बच्ची सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. वहीं, मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

मूल रूप से मुरैना के रहने वाले हैं मृतक और उनके परिवार

महेंद्र राठौर मूल रूप से मुरैना के इस्लामपुरा के रहने वाले थे. कई वर्ष पहले उनके पिता परिवार सहित दिल्ली जाकर बस गए थे. 5 मई को उनके बेटे सूरज राठौर की शादी दिल्ली में अंजली राठौर से हुई थी. शादी के बाद सूरज अपनी पत्नी अंजली और परिवार वालों के साथ कुलदेवी एवं देवी-देवताओं की पूजा के लिए मुरैना आया था.

महेंद्र राठौर गुरुवार को परिवार इस्लामपुरा पहुंचा. शुक्रवार को मुरैना गांव में देवी-देवताओं की पूजा की, शनिवार को नरवर स्थित लोड़ी माता मंदिर में माता की पूजा की और रविवार को भिंड जिले के कालिका मंदिर पहुंचा, जहां कलिका माता की पूजा की. इसके बाद रविवार शाम महेंद्र अपने बेटे-बहू के साथ बानमौर क्षेत्र के विजयपुरा गांव में रहने वाले मामा के घर पहुंचे. सोमवार सुबह सभी रिश्तेदारों के साथ ऑटो से उराईपुरा स्थित भूमिया बाबा मंदिर में पूजा कराने निकले, लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गए.