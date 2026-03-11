ETV Bharat / state

वार्डन की गर्दन पकड़ छीनी चाबी, सुधार गृह से 2 नाबालिग संग महिला फरार

घटना के बाद सुधार गृह प्रबंधन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. खास बात यह है कि दोनों नाबालिग बच्चियां एक दिन पहले ही यहां लाई गई थीं. घटना की जानकारी मिलते ही स्टेशन रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार महिला व दोनों नाबालिगों की तलाश तेज कर दी है. आसपास के इलाकों में भी खोजबीन जारी है.

मुरैना: स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के बड़ोखर महिला सुधार गृह से चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां से मंगलवार की देर रात एक महिला और दो नाबालिग बच्चियां वार्डन से मारपीट कर फरार हो गईं. बताया जा रहा है कि तीनों ने पहले महिला वार्डन को कमरे के अंदर दबोच लिया. महिला ने उसकी गर्दन पकड़ ली, जबकि एक नाबालिग ने उसके हाथ से चाबी छीन ली. इसके बाद मौके का फायदा उठाकर तीनों सुधार गृह से भाग निकलीं.

वार्डन को बंधक बनाकर दो नाबालिगों संग महिला फरार (ETV Bharat)

वार्डन के साथ पिटाई की, चाबी छीनी

जानकारी के मुताबिक, सुधार गृह में फिलहाल आठ बच्चियां रह रही थीं. बीती रात 26 वर्षीय वर्षा जाटव और दो नाबालिग बच्चियों ने भागने की साजिश रची. बताया जा रहा है कि जैसे ही अधीक्षिका शशि कुलश्रेष्ठ सुधार गृह से बाहर निकलीं, तीनों ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी योजना को अंजाम दे दिया. तीनों ने ड्यूटी पर तैनात महिला वार्डन रामस्नेही सोलंकी को कमरे के अंदर ही दबोच लिया. इस दौरान वर्षा जाटव ने वार्डन की गर्दन पकड़ ली, जबकि एक नाबालिग ने उसके हाथ से चाबी छीन ली.

महिला और नाबालिगों की तलाश में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

शटर का ताला खोल तीनों भागीं

वार्डन के साथ मारपीट करने के बाद तीनों ने शटर का ताला खोला और सुधार गृह से भाग निकलीं. वार्डन ने किसी तरह खुद को संभालते हुए तुरंत अधीक्षिका को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही अधीक्षिका शशि कुलश्रेष्ठ मौके पर पहुंचीं और पुलिस को बुलाया. स्टेशन रोड थाना प्रभारी संजय बरैया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सुधार गृह में मौजूद महिलाओं से पूछताछ की. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

सुधार गृह में वार्डन पर किया हमला (ETV Bharat)

1 दिन पहले सुधार गृह आईं थी दोनों नाबालिग

महिला सुधार गृह अधीक्षिका शशि कुलश्रेष्ठ का कहना है कि, ''दोनों नाबालिग एक दिन पहले ही सुधार गृह में आईं थी. उन्होंने वार्डन पर हमला किया है, जिससे उन्हें चोट आई है.'' स्टेशन रोड थाना प्रभारी संजय बरैया का कहना है कि, ''वार्डन ने शिकायत की थी कि महिला सुधार गृह में एक महिला दो नाबालिग बच्चियों के साथ भाग गई है. हमने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. फरार तीनों की तलाश के लिए पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान भी शुरू कर दिया है. पुलिस जल्द ही तीनों को पकड़ लेगी.''