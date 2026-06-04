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मुरैना में दुष्कर्म के आरोप में डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार, शादी का झांसा दे बार-बार बनाए संबंध

जानकारी के अनुसार, मुरैना के गणेशपुरा क्षेत्र में रहने वाली 32 वर्षीय एक युवती ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा को शिकायत देकर डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती का कहना है कि साल 2025 में सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान अरविंद माहौर से हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और नजदीकियां विकसित हो गईं.

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज

गणेशपुरा निवासी एक युवती ने एसपी को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया गया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच के बाद केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की. यह हाई-प्रोफाइल मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

मुरैना: चंबल के प्रशासनिक गलियारों से चौंकाने वाली खबर सामने आई है. मुरैना में एक डिप्टी कलेक्टर की गिरफ्तारी ने पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है. सिविल लाइन थाना पुलिस ने डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर के खिलाफ दुष्कर्म से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें उनके शासकीय आवास से गिरफ्तार कर लिया है.

शादी का भरोसा देकर युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मार्च 2025 में डिप्टी कलेक्टर ने युवती को मिलने बुलाया और शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद सबलगढ़ में SDM के पदस्थापना के दौरान शासकीय आवास सहित मुरैना और ग्वालियर की विभिन्न जगहों पर भी लगातार शारीरिक संबंध बनाए गए. युवती का आरोप है कि करीब 15 महीनों तक शादी का आश्वासन देकर उसका शोषण किया जाता रहा.

युवती का कहना है कि जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो डिप्टी कलेक्टर ने विवाह से इनकार कर दिया. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि शादी के बदले भारी रकम और अन्य अनुचित मांगें भी रखी गईं. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर बुधवार रात दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. और कार्रवाई करते हुए डिप्टी कलेक्टर को उनके शासकीय आवास से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपी का मेडिकल कराकर कोर्ट में किया पेश

मामले में सिविल लाईन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया है. पुलिस मेडिकल कराकर उसे कोर्ट में पेश करने कर रही है. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.

डिप्टी कलेक्टर का विवादों से पुराना नाता, पहले भी हो चुके है सस्पेंड

मुरैना डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर का विवादों से पुराना नाता है. विगत एक वर्ष पूर्व अम्बाह में पोस्टिंग के दौरान एसडीएम के एक युवती के साथ अनैतिक संबंध होने का मामला सुर्खियों में आया था. इसके बाद सबलगढ में भी पोस्टिंग के दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ अभद्रता तथा एक सजातीय युवती के साथ अनैतिक संबंध होने का मामला सामने आया था. उस समय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए.

युवती की मां ने आरोप लगाया था कि एसडीएम उसकी बेटी को एक साल से परेशान कर रहे थे और अश्लील मैसेज भेजते थे. वहीं इस मामले में कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने कहा, कमिश्नर को कार्रवाई का अधिकार है. कलेक्टर को इसमें कोई अधिकार नहीं. प्रपत्र बनाकर कमिश्नर को भेजा गया है.