ETV Bharat / state

30 साल पुराने ओवरब्रिज ने रोका मुरैना के चौथे प्लेटफॉर्म का रास्ता, पिलर हटाते ही थम जाएगा शहर

इंजीनियरिंग टीम ने माना जोखिम इंजीनियरिंग टीम ने निर्धारित मानक से 1.5 मीटर कम जगह होने के कारण इंजीनियरिंग टीम ने यहां प्लेटफॉर्म निर्माण को फिलहाल असुरक्षित माना है. ट्रैक शिफ्टिंग, प्लेटफॉर्म का स्थान बदलने और वैकल्पिक डिजाइन जैसे कई विकल्पों पर मंथन हुआ, लेकिन फिलहाल कोई व्यवहारिक समाधान नहीं निकल सका. तकनीकी बाधा के चलते बहुप्रतीक्षित चौथे प्लेटफॉर्म की योजना पर फिलहाल अनिश्चितता के बादल छा गए हैं. अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना का भविष्य तकनीकी समाधान पर निर्भर हो गया है.

मुरैना: रेलवे स्टेशन पर चौथे प्लेटफॉर्म का वर्षों पुराना सपना फिलहाल अधर में लटक गया है. डीआरएम कार्यालय के निर्देश पर हुई प्रारंभिक नापजोख में बड़ा तकनीकी पेंच सामने आया है. जांच में पता चला कि करीब 30 साल पुराने रेलवे ओवरब्रिज का पिलर प्रस्तावित चौथे ट्रैक के बेहद करीब है. रेलवे के सुरक्षा मानकों के अनुसार, ट्रैक और किसी स्थायी संरचना के बीच 3.5 मीटर की दूरी अनिवार्य है, जबकि मौके पर महज 2 मीटर का ही फासला मिला.

वैकल्पिक डिजाइन पर मंथन, नहीं निकला समाधान

मुरैना रेलवे स्टेशन पर चौथे प्लेटफॉर्म के निर्माण का रास्ता आसान नहीं दिख रहा. तकनीकी बाधा दूर करने के लिए रेलवे इंजीनियरों ने कई विकल्पों पर मंथन किया, लेकिन कोई भी समाधान व्यवहारिक नहीं निकला. सबसे पहले मुख्य ट्रैक को करीब 1.5 मीटर शिफ्ट कर आवश्यक दूरी बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इससे ट्रैक यू-आकार की गोलाई लेने लगा, जिससे ट्रेनों की गति और सुरक्षित संचालन प्रभावित होने की आशंका जताई गई.

इसके बाद चौथे प्लेटफॉर्म को ओवरब्रिज के पिलर से आगे या पीछे स्थानांतरित करने का विकल्प देखा गया, लेकिन इससे प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी कम हो रही थी कि वहां केवल पैसेंजर ट्रेनें ही रुक सकती थीं. मुरैना स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेनों का सीमित संचालन होने के कारण यह विकल्प भी खारिज कर दिया गया. अंत में पिलर के आसपास वैकल्पिक डिजाइन और ट्रैक को पश्चिम दिशा में शिफ्ट करने की संभावना भी परखी गई, लेकिन इंजीनियरों ने इसे भी तकनीकी रूप से अव्यवहारिक मानते हुए अस्वीकार कर दिया.

30 साल पुराने ओवरब्रिज ने रोका मुरैना के चौथे प्लेटफॉर्म का रास्ता (ETV Bharat)

पिलर हटाए बिना प्लेटफॉर्म बनाना संभव नहीं

मुरैना स्टेशन प्रबंधक आरसी मीना ने बताया कि, ''डीआरएम कार्यालय के निर्देश पर चौथे प्लेटफॉर्म के लिए प्रस्तावित स्थल का सर्वे कराया गया. जांच में ओवरब्रिज का पिलर निर्माण में सबसे बड़ी बाधा मिली. मौजूदा स्थिति में पिलर हटाए बिना प्लेटफॉर्म बनाना संभव नहीं है. सर्वे रिपोर्ट और जमीन संबंधी जानकारी डीआरएम कार्यालय भेज दी गई है, अब अंतिम निर्णय वहीं से लिया जाएगा.

तकनीकी समाधान तलाश रही टीम

रेलवे ओवरब्रिज के बीच बना पिलर फिलहाल नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि यह पुल मुरैना शहर की यातायात व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पिछले तीन दशक से इसी मार्ग से रोज हजारों वाहन गुजरते हैं. यदि पिलर हटाया या दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया तो करोड़ों रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा और लंबे समय तक शहर की आवाजाही भी बाधित रहेगी. इसी कारण रेलवे इस विकल्प पर आगे नहीं बढ़ रहा है. अब इंजीनियरों की टीम ऐसे तकनीकी समाधान तलाश रही है, जिससे निर्माण कार्य भी पूरा हो और ट्रैफिक पर भी असर न पड़े.