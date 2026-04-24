ETV Bharat / state

मुरैना रेलवे स्टेशन की खुली पोल, अव्यवस्थाओं पर भड़के DRM, ठेकेदार को फटकारा

मुरैना रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाएं जानने अचानक पहुंचे झांसी मंडल के डीआरएम अनिरुद्ध कुमार, कमियों पर जताई नाराजगी, ठेकेदार को फटकार.

DRM INSPECTION MORENA STATION
मुरैना रेलवे स्टेशन की खुली पोल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 7:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरैना: रेलवे स्टेशन पर उस वक्त व्यवस्थाओं की असल हकीकत सामने आ गई, जब झांसी मंडल के डीआरएम अनिरुद्ध कुमार गुरुवार को औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे. 'अमृत स्टेशन' का दर्जा पाने वाले इस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया और यात्री सुविधाओं का गहन जायजा लिया गया. जिसमें कई गंभीर खामियां उजागर हुईं. निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने कहा कि सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना प्राथमिकता है. खास तौर पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 को जल्द चालू करना फोकस में रहेगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

औचक निरीक्षण करने रेलवे स्टेशन पहुंचे DRM

झांसी मंडल के डीआरएम अनिरुद्ध कुमार गुरुवार दोपहर स्पेशल ट्रेन से मुरैना पहुंचे और औचक निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की हकीकत सामने आ गई. सबसे पहले उन्होंने हेतमपुर रेलवे स्टेशन और चंबल नदी पर बने रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया. इसके बाद मुरैना स्टेशन पहुंचे. ‘अमृत स्टेशन’ का दर्जा होने के बावजूद यहां पेयजल व्यवस्था बदहाल मिली. प्लेटफॉर्म पर बंद पड़ी टोटियों को देखकर डीआरएम भड़क उठे और अधीनस्थों को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि इन्हें तत्काल चालू कराया जाए, अन्यथा कार्रवाई होगी. आगे बढ़ने पर स्टेशन की पार्किंग व्यवस्था भी अव्यवस्थित मिली. इस पर ठेकेदार को मौके पर बुलाकर कड़ी फटकार लगाई गई और पेनल्टी के निर्देश दिए गए.

वेंडरों की गिनती भूले ठेकेदार

डीआरएम ने रेलवे ठेकेदार से वेंडरों के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि, वर्तमान में उनके यहां 8 लाइसेंसी वेंडर काम कर रहे हैं. इस पर डीआरएम ने उनको फिजिकली चैक करवाने के लिए कहा तो उनकी संख्या 6 निकली. यही नहीं एक वेंडर तो डबल टी-शर्ट पहने हुए खड़ा था. इस पर डीआरएम ने रेलवे ठेकेदार को फटकार लगाते हुए पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए.

रेलवे की जमीन से हटेगा स्थाई-अस्थाई अतिक्रमण

निरीक्षण के दौरान रेलवे प्लेटफार्म के बाहर सड़क किनारे कुछ गुमटियां दिखाई दी. इस पर नाराजगी जताते हुए डीआरएम ने तत्काल उनको हटवाने के निर्देश दिए. साथ ही यह भी कहा कि, रेलवे की जमीन पर जहां भी स्थाई-अस्थाई अतिक्रमण हो रहा है, उसको तत्काल हटवाया जाए.

आरपीएफ थाना प्रभारी ने बताई CCTV की जरूरत

निरीक्षण के दौरान रेलवे डीआरएम ने सीसीटीवी रूम का निरीक्षण किया. यहां पर उन्होंने प्लेटफॉर्म से लेकर टिकट विंडों तक कितने कैमरे लगे हुए हैं और वे कितना एरिया कवर कर रहे हैं, इस बात की जानकारी ली. इस पर आरपीएफ थाना प्रभारी ने 2-3 कैमरे और लगवाने की जरूरत बताई. डीआरएम ने अपनी स्वीकृति देते हुए कैमरे लगवाने के निर्देश दिए.

पेयजल व्यवस्था फेल,अधिकारियों को लगाई फटकार

गर्मी के मौसम को देखते हुए डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने प्लेटफॉर्म क्रं. 1 पर पेयजल व्यवस्था को परखा. प्लेटफार्म पर कई नलों से पानी नहीं निकलने पर डीआरएम का पारा चढ़ गया. उन्होंने मौके पर ही स्टेशन मास्टर सहित संबंधित कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए पेयजल व वाटर कूलर व्यवस्था में तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए.

फूड स्टॉल पर सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा

फूड स्टॉल की जांच में भी अनियमितताएं सामने आई. डीआरएम ने उत्पादों की एमआरपी जांची और एक रुपए मूल्य के सिक्कों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई. दस्तावेजों की जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, स्टॉल संचालक ने वर्ष 2024 में समाप्त हो चुकी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में काट छांट कर 2025 अंकित कर दिया था. इस पर जालसाजी का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए.

एस्केलेटर, लिफ्ट का अप्रूवल आते ही भेजा जाएगा प्रस्ताव

डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए निर्माणाधीन फुट ओवर ब्रिज का काम मई के अंत तक पूर्ण हो जाएगा. एस्केलेटर व लिफ्ट सुविधा का अप्रूवल मिलने के बाद प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयों को भेजा जाएगा.

TAGGED:

JHANSI DIVISION DRM ANIRUDH KUMAR
MORENA NO WATER NO CLEANING
MORENA DRM REPRIMANDED CONTRACTOR
DRM INSPECTION CHAMBAL BRIDGE
DRM INSPECTION MORENA STATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.