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मुरैना रेलवे स्टेशन की खुली पोल, अव्यवस्थाओं पर भड़के DRM, ठेकेदार को फटकारा

मुरैना: रेलवे स्टेशन पर उस वक्त व्यवस्थाओं की असल हकीकत सामने आ गई, जब झांसी मंडल के डीआरएम अनिरुद्ध कुमार गुरुवार को औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे. 'अमृत स्टेशन' का दर्जा पाने वाले इस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया और यात्री सुविधाओं का गहन जायजा लिया गया. जिसमें कई गंभीर खामियां उजागर हुईं. निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने कहा कि सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना प्राथमिकता है. खास तौर पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 को जल्द चालू करना फोकस में रहेगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

औचक निरीक्षण करने रेलवे स्टेशन पहुंचे DRM

झांसी मंडल के डीआरएम अनिरुद्ध कुमार गुरुवार दोपहर स्पेशल ट्रेन से मुरैना पहुंचे और औचक निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की हकीकत सामने आ गई. सबसे पहले उन्होंने हेतमपुर रेलवे स्टेशन और चंबल नदी पर बने रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया. इसके बाद मुरैना स्टेशन पहुंचे. ‘अमृत स्टेशन’ का दर्जा होने के बावजूद यहां पेयजल व्यवस्था बदहाल मिली. प्लेटफॉर्म पर बंद पड़ी टोटियों को देखकर डीआरएम भड़क उठे और अधीनस्थों को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि इन्हें तत्काल चालू कराया जाए, अन्यथा कार्रवाई होगी. आगे बढ़ने पर स्टेशन की पार्किंग व्यवस्था भी अव्यवस्थित मिली. इस पर ठेकेदार को मौके पर बुलाकर कड़ी फटकार लगाई गई और पेनल्टी के निर्देश दिए गए.

वेंडरों की गिनती भूले ठेकेदार

डीआरएम ने रेलवे ठेकेदार से वेंडरों के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि, वर्तमान में उनके यहां 8 लाइसेंसी वेंडर काम कर रहे हैं. इस पर डीआरएम ने उनको फिजिकली चैक करवाने के लिए कहा तो उनकी संख्या 6 निकली. यही नहीं एक वेंडर तो डबल टी-शर्ट पहने हुए खड़ा था. इस पर डीआरएम ने रेलवे ठेकेदार को फटकार लगाते हुए पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए.

रेलवे की जमीन से हटेगा स्थाई-अस्थाई अतिक्रमण

निरीक्षण के दौरान रेलवे प्लेटफार्म के बाहर सड़क किनारे कुछ गुमटियां दिखाई दी. इस पर नाराजगी जताते हुए डीआरएम ने तत्काल उनको हटवाने के निर्देश दिए. साथ ही यह भी कहा कि, रेलवे की जमीन पर जहां भी स्थाई-अस्थाई अतिक्रमण हो रहा है, उसको तत्काल हटवाया जाए.

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