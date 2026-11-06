क्वारी नदी में कार्तिक स्नान करने गईं बहने, एक को बचाने में तीनों की डूबकर मौत
मुरैना में क्वारी नदी में समाईं तीन मासूम बहनें, 6 घंटे बाद मिले शव, एक साथ उठीं तीन अर्थियां तो रो पड़ा गांव. रिपोर्ट-ओपी गोले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 7:42 AM IST|
Updated : November 6, 2026 at 8:13 AM IST
मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से एक ऐसी हृदयविदारक खबर सामने आई है, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं. कैलारस थाना क्षेत्र के हरलालपुरा गांव में कार्तिक स्नान की परंपरा निभाने निकलीं तीन मासूम बच्चियां जिंदगी की जंग हार गईं. इनमें दो सगी बहनें थीं, जबकि तीसरी उनकी चचेरी बहन थी. 2 परिवार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं. गुरुवार देर शाम तीनों मासूमों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है.
कार्तिक स्नान करने नदी पहुंची थी बच्चियां
कैलारस थाना क्षेत्र के हरलालपुरा गांव में गुरुवार सुबह एकादशी पर क्वारी नदी में स्नान करने पहुंचीं 12 वर्षीय निशि यादव, 10 वर्षीय चंदा यादव और 12 वर्षीय प्राची यादव की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई. इनमें निशि और चंदा सगी बहनें थीं, जबकि प्राची उनकी चचेरी बहन थी. जानकारी के मुताबिक, तीनों अन्य बच्चियों के साथ नदी में स्नान कर रही थीं. इसी दौरान एक बच्ची का पैर फिसला और वह गहरे पानी में चली गई. उसे बचाने की कोशिश में दूसरी और फिर तीसरी बच्ची भी गहराई में समा गई. साथ गई बच्चियां घबराकर गांव पहुंचीं और परिजनों को हादसे की सूचना दी.
6 घंटे बाद बरामद हुए शव
ग्रामीण नदी की ओर दौड़े, लेकिन बच्चियों का पता नहीं चल सका. सूचना मिलते ही कैलारस थाना पुलिस मौके पर पहुंची. गोताखोरों और एसडीआरएफ की मदद से तलाश अभियान शुरू किया गया. करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर में तीनों बच्चियों के शव नदी से बरामद हुए. उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैलारस ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
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एक साथ उठी तीनों की अर्थी, रो पड़ा गांव
परिजनों ने आपसी सहमति से पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया. निशि और चंदा के पिता भारत उर्फ भट्टू यादव हैं, जबकि प्राची के पिता भारत सिंह यादव हैं. तीनों की एक साथ मौत से हरलालपुरा गांव में मातम छा गया. जिन घरों में बच्चियों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटा और परिजनों की सिसकियां हैं. गुरुवार देर शाम गांव में तीनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया. नम आंखों से ग्रामीणों ने मासूमों को अंतिम विदाई दी.
कैलारस एसडीओपी उमेश मिश्रा ने बताया कि, ''कैलारस थाना क्षेत्र के हरलालपुरा गांव की तीन बच्चियां एकादशी के अवसर पर क्वारी नदी में स्नान करने के लिए गई थी. इसी दौरान तीनों बच्चियां नदी के गहरे पानी में डूब गईं, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. काफी मशक्कत के बाद तीनों बच्चियों के शव नदी से बरामद कर लिए गए. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद तीनों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए हैं.''