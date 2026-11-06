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क्वारी नदी में कार्तिक स्नान करने गईं बहने, एक को बचाने में तीनों की डूबकर मौत

मुरैना में क्वारी नदी में समाईं तीन मासूम बहनें ( ETV Bharat )

मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से एक ऐसी हृदयविदारक खबर सामने आई है, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं. कैलारस थाना क्षेत्र के हरलालपुरा गांव में कार्तिक स्नान की परंपरा निभाने निकलीं तीन मासूम बच्चियां जिंदगी की जंग हार गईं. इनमें दो सगी बहनें थीं, जबकि तीसरी उनकी चचेरी बहन थी. 2 परिवार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं. गुरुवार देर शाम तीनों मासूमों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है.

कार्तिक स्नान करने नदी पहुंची थी बच्चियां