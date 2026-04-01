मुरैना में न्याय के लिए अनोखा तरीका, दंडवत होकर कलेक्ट्रेट पहुंचा फरियादी, रोकर सुनाया दर्द
मुरैना में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में दंडवत होकर कलेक्ट्रेट पहुंचा फरियादी, शासकीय पट्टे की जमीन पर दबंगों का कब्जा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 12:59 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 2:18 PM IST
मुरैना: चंबल से एक बेहद अनोखी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. न्याय की आस में भटकते-भटकते जब उम्मीद टूटने लगी, तो मुरैना के एक पीड़ित ने विरोध का ऐसा तरीका अपनाया कि हर कोई हैरान रह गया. मंगलवार को दंडवत करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा यह शख्स अपने साथ हुई ज्यादती की गुहार लगा रहा है. आरोप है कि उसकी फसल काट ली गई, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई. अब उसका यह अनोखा विरोध सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है.
फारियादी की शासकीय पट्टे की जमीन पर कब्जा
मुरैना चंबल अंचल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अम्बाह थाना क्षेत्र के जल का नगरा गांव निवासी धर्मेंद्र कौरी ने कई महीनों से न्याय न मिलने से परेशान होकर फरियाद का अनोखा तरीका अपनाया. वह मंगलवार को दंडवत करते हुए कलेक्टर चेम्बर तक पहुंचा और कलेक्टर के सामने रोते हुए अपनी पीड़ा बयां की. पीड़ित धर्मेंद्र कोरी का आरोप है कि "उसके पिता रामदास कोरी की शासकीय पट्टे की जमीन पर दबंगों ने पिछले 15 साल से कब्जा कर रखा है और लगातार फसल ले रहे हैं.
दबंगों ने की मारपीट, नहीं हुई FIR
पीड़ित का कहना है कि मार्च 2023 में प्रशासनिक आदेश के बावजूद आरोपियों ने उसकी खड़ी सरसों की फसल जबरन काट ली. जब वह खेत से लौट रहा था, तब आरोपियों ने साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला किया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई. आरोपियों द्वारा उसे जातिसूचक गालियां दी गईं, लेकिन पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की. इसके बाद आरोपियों ने मार्च 2024 में दोबारा खेत की फसल काट ली.
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दंडवत होकर कलेक्ट्रेट पहुंचा फरियादी
धर्मेंद्र का आरोप है कि वह कई बार अम्बाह थाने, तहसील और उच्च अधिकारियों के पास शिकायत कर चुका है, लेकिन अब तक न तो FIR दर्ज हुई और न ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की गई. बार-बार अनदेखी से परेशान होकर धर्मेंद्र ने मंगलवार को यह अनोखा विरोध किया. दंडवत करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा और अधिकारियों के सामने फूट-फूटकर रो पड़ा. मामले में अपर कलेक्टर अश्वनी रावत ने बताया की "पीड़ित व्यक्ति पहले भी आ चुका है. उसके लिए अम्बाह SDM को जांच के निर्देश दिए थे. शासकीय पट्टे जमीन का विवाद है, इसकी जांच कराई जा रही है जल्द ही पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाया जाएगा."