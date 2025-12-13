ETV Bharat / state

मुरैना में बुलडोजर पहुंचते ही हंगामा, लोग बोले- 40 साल पुराना रास्ता बंद नहीं होने देंगे

मुरैना कृषि उपज मंडी परिसर से गुजरे रास्ते को बंद करने का विरोध. बुलडोजर पहुंचा तो लोग सड़कों पर उतरे. काफी देर तक हंगामा.

Morena Protest closure road
लोग बोले- ये रास्ता बंद होने से हमारी सांसें रुक जाएंगी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 7:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरैना : मुरैना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की कृषि उपज मंडी में शनिवार दोपहर सड़क पर बुलडोर चलने लगा तो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. 40 साल पुराने रास्ते को बंद करने के खिलाफ सिद्धनगर कॉलोनी के लोग सड़कों पर उतर आए. लोगों ने कहा "हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन ये रास्ता बंद नहीं होने देंगे." इसके बाद धरना और नारेबाजी के बीच मंडी प्रशासन को पीछे हटना पड़ा. फिलहाल बॉउंड्री निर्माण का काम रोक दिया गया है.

रास्ता बंद कर बाउंड्री वॉल बनाने का विरोध

कृषि उपज मंडी के सिद्ध नगर क्षेत्र में सुरक्षा के नाम पर बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए उठाए गए कदम ने टेंशन पैदा कर दिया. प्रशासन ने मंडी परिसर के भीतर से होकर गुजरने वाले 40 साल पुराने रास्ते को बंद करने का फैसला लिया, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे. 12 फुटा हनुमान कॉलोनी की ओर जाने वाले इस रास्ते को बंद करने के लिए मंडी प्रशासन जेसीबी लेकर पहुंचा. बुलडोजर सड़क पर उतारा गया. वहीं, सिद्धनगर कॉलोनी वासी एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए.

मुरैना में बुलडोजर पहुंचते ही हंगामा (ETV BHARAT)

लोग बोले- ये रास्ता बंद होने से हमारी सांसें रुक जाएंगी

लोगों ने विरोध करते हुए कहा "यह रास्ता सिर्फ एक छोटा मार्ग नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है. रोजाना हजारों लोग इसी रास्ते से मंडी और बाजार जाते हैं. बच्चों का स्कूल जाने का रास्ता भी यही है. वार्ड नंबर 14 ओर 11 के लोगों की आवाजाही इस मार्ग के बिना ठप हो जाएगी." जब प्रशासन ने रास्ता बंद करने का प्रयास किया तो कॉलोनीवासी सड़क पर धरने पर बैठ गए. स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन गुस्साए लोग नहीं माने.

Morena Protest closure road
पुराना रास्ता बंद करने का विरोध (ETV BHARAT)

मंडी परिसर की सुरक्षा का हवाला दिया

भारी विरोध देखकर प्रशासन को वापस जाना पड़ा और जेसीबी लेकर कर्मचारियों को वापस लौटना पड़ा. कृषि उपज मंडी सचिव पंजाब सिंह ने बताया "मंडी की सुरक्षा के लिए बॉउंड्री निर्माण जरूरी है, लेकिन लोगों के विरोध के कारण काम रोकना पड़ा. हमने कलेक्टर, एसडीएम समेत सभी अधिकारियों को स्थिति से अवगत करा दिया है, जो भी आदेश आएगा, उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे."

Morena Protest closure road
रास्ता बंद कर बाउंड्री वॉल बनाने का विरोध (ETV BHARAT)

स्थानीय रहवासी बासदेव सिंह ने कहा "रास्ता बंद हो जाएगा तो हम लोग कहां से निकलेंगे. क्या रोजाना हम हवाईजहाज से रास्ता पार करेंगे." युवराज डंडोतिया पार्षद वार्ड-14 का कहना है "रास्ता बंद होने से लोग कहां से निकलेंगे. 40 साल से ये रास्ता बना हुआ है."

मंडी परिसर में बैठक के बाद समस्या का समाधान

इसके बाद वार्ड पार्षद को साथ लेकर मंडी सचिव के साथ हुई बैठक में मंडी परिसर में गोबर ना डालने पर सहमति बन गई. बैठक के दौरान स्थानीय लोगों ने रास्ता बंद होने से आने वाली समस्याओं से अवगत कराया. इस दौरान सिर्फ एक ही बात प्रमुख रूप से निकल कर आई कि इस रास्ते की वजह से लोग अपनी भैंसों का गोबर उठाकर मंडी परिसर के फेंकते हैं. वार्ड पार्षद ने पशु पालकों को समझाने का आश्वासन दिया तो मंडी सचिव ने भी काम बंद करने की हामी भर दी.

TAGGED:

DHARNA AGAINST BOUNDARY WALL
MORENA KRISHI UPAJ MANDI
MORENA SIDDHNAGAR COLONY
MORENA NEWS
MORENA PROTEST CLOSURE ROAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.