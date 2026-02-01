UGC बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरी करणी सेना, मुरैना में बाजार बंद कराकर जताया विरोध
मुरैना के अम्बाह पोरसा में यूजीसी के नए एक्ट के खिलाफ दुकानें बंद कराकर विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने कानून वापस लेने की मांग की.
Published : February 1, 2026
मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना में रविवार को यूजीसी कानून के विरोध में बाजार पूरी तरह बंद रहा. अम्बाह-पोरसा क्षेत्र में दुकानदारों ने एकजुट होकर अपनी दुकानें बंद कर विरोध जताया. सुबह से ही करणी सेना की टीम ने सड़कों पर सक्रिय होकर बाजार को बंद कराकर विरोध प्रदर्शन किया. दोपहर तक बाजार पूरी तरह सुनसान हो गया.
करणी सेना ने किया विरोध प्रदर्शन
इस दौरान दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्र से खरीदारी करने आए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, इस बंद का असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिला. विरोध प्रदर्शन में आम जनता और दुकानदारों ने एकजुटता दिखाई. बाजार बंद रहने से शहर की रौनक कुछ समय के लिए थम गई, लेकिन यह विरोध यूजीसी बिल के खिलाफ सामाजिक चेतना जगाने की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
सड़कों पर छाया सन्नाटा
अम्बाह-पोरसा कस्बे में यूजीसी बिल के विरोध में 1 फरवरी को भारत बंद का असर जोरदार नजर आया. सुबह से ही करणी सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर टोलियां बनाकर निकल पड़े और लोगों को बंद का समर्थन करने के लिए जागरूक किया. इसके बाद स्थानीय व्यापारियों ने भी एकजुट होकर अपने-अपने प्रतिष्ठानों के शटर नीचे कर दिए, दोपहर तक पूरा बाजार बंद हो गया और सड़कों पर सन्नाटा छा गया.
यूजीसी कानून से शिक्षा व्यवस्था को नुकसान
करणी सेना के कार्यकर्ता शिवा तोमर ने बताया कि "यह कानून समाज के एक वर्ग को कमजोर करने के लिए लाया गया है, जिसे वे किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे. यह बीजेपी की सोची-समझी चाल है जो शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगी." वहीं, व्यापारी वर्ग भी इस बंद में पूरी तरह शामिल था और उन्होंने अपना समर्थन दिया.
बाजार बंद रहने के कारण खरीदारी करने आए लोग असमंजस में भटकते नजर आए. हालांकि, दोपहर करीब 3 बजे के बाद बाजार में एक-एक कर दुकानें खुलना शुरू हो गई, लेकिन विरोध की भावना स्पष्ट थी. इस विरोध ने ना केवल स्थानीय व्यापार को प्रभावित किया, बल्कि यूजीसी बिल के खिलाफ सामाजिक चेतना भी बढ़ाई.