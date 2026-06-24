चोरों की करतूत, घबराहट और दौड़ CCTV में कैद, भागते समय 6 लाख की पोटली गिरी
मुरैना में पॉश कॉलोनी के घर में दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात. घबराहट में रुपयों से भरी पोटली गिरी, 20 तोला सोना साफ.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 3:17 PM IST
मुरैना : शहर के पॉश इलाके न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक घर में भरी दोपहरी में दिनदहाड़े चोरी की वारदात. चोरों ने प्रॉपर्टी डीलर के सूने घर को निशाना बनाया. सोने-चांदी के जेवर और 06 लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए, हालांकि भागते समय रुपयों से भरी पोटली गिर गई. ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई. इसमें देखा जा सकता है कि कैसे दो चोर घर में दीवार फांदकर प्रवेश करते हैं और फिर चोरी कर फरार हो जाते हैं.
चोरों ने 35 लाख के गहने पार किए
प्रॉपर्टी डीलर हरेश परमार के सूने घर में चोरों ने काम तमाम कर दिया. चोरों ने करीब 35 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया. घटना के समय हरेश परमार घर पर मौजूद नहीं थे. उनकी पत्नी रिश्तेदारी में गई हुई थीं. हरेश गमी के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. इसी दौरान चोरों ने मौके का फायदा उठाकर ताले चटकाए और घर के अंदर से सोने की दो जंजीर, एक अंगूठी, दो जोड़ी झुमके और 06 लाख रुपये नकद समेट लिए.
सीसीटीवी फुटेज में दो चोर दिखे
चोरी के बाद जैसे ही चोर बाउंड्री फांद रहे थे तो हड़बड़ाहट में रुपयों से भरी पोटली हाथ से गिर गई, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया. 20 तोला सोने के जेवर चोर ले गए. पीड़ित हरेश ने भी एक चोर को घर से निकलकर भागते देखा. सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में एक युवक और एक अधेड़ भागते हुए दिखाई दिए. पुलिस ने तीन टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.
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महज 20 मिनट में चोरी की वारदात
पुलिस के अनुसार घर के कैमरे बंद थे, लेकिन पड़ोस के सीसीटीवी में दोनों चोर गली में रेकी करते नजर आए. इसके बाद करीब 12:32 बजे एक चोर साइड की दीवार फांदकर घर में घुसता दिखा. अंदर घुसने के बाद दोनों ने तेजी से पूरे घर को खंगाल डाला और जेवर व नकदी लेकर फरार हो गए. पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है.
सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान यादव ने बताया "सीसीटीवी फुटेज में चोर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने चोरों के रूट और गतिविधियों की पूरी जानकारी ली है. 6 लाख रुपये की नकदी मिली है. सोने के जेवर की रिकवरी और चोरों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है."