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मोबाइल गुम हुआ तो न छोड़ें उम्मीद, मुरैना पुलिस ने 1 करोड़ के 401 फोन ढूंढकर मालिकों को लौटाए

मुरैना पुलिस का मोबाइल मिशन बनी सुर्खियां, साइबर सेल ने लगभग 1 करोड़ के 401 फोन खोजे. मालिकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान. रिपोर्ट-ओपी गोले.

MORENA 401 MOBILES RECOVERED
मुरैना पुलिस ने 401 फोन ढूंढकर मालिकों को लौटाए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 12:59 PM IST

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मुरैना: पुलिस की मेहनत ने उन लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटा दी, जिन्होंने अपने कीमती मोबाइल चोरी या गुम होने के बाद वापस मिलने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी. मुख्यमंत्री जन-विश्वास कार्यक्रम के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 401 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. साइबर सेल की टीम ने सीईआईआर पोर्टल और तकनीकी मदद से मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित अलग-अलग शहरों व ग्रामीण इलाकों से इन मोबाइलों को ट्रेस किया.

बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 95 लाख रुपये बताई जा रही है. शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी धर्मराज मीणा ने कुछ मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपे है. हाथ में अपना खोया मोबाइल आते ही लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी.

मुरैना में साइबर सेल ने 95 लाख के 401 फोन खोज निकाले (ETV Bharat)

जन-विश्वास अभियान से लौटी मुस्कान

एसपी धर्मराज मीणा के निर्देशन में शुरू हुई इस कार्रवाई में सिर्फ मुरैना ही नहीं, बल्कि ग्वालियर, धौलपुर, आगरा, गुना और शिवपुरी समेत मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित अन्य अलग-अलग इलाकों से मोबाइल ट्रेस किए गए. बरामद मोबाइल में कई बड़ी कंपनियों के महंगे स्मार्टफोन शामिल हैं. मोबाइल वापस पाने वाले नरेंद्र श्रीवास ने बताया कि, ''भाई ने 12वीं पास करने पर उन्हें फोन गिफ्ट किया था. 7 फरवरी को गांव से आते समय फोन रास्ते में गिर गया था. 8 फरवरी को सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. करीब सात महीने बाद 11 सितंबर को साइबर सेल ने उनका मोबाइल खोज निकाला और वापस सौंप दिया.''

जन-विश्वास मजबूत करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि

एसपी धर्मराज मीणा ने बताया, "सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को गंभीरता से लेकर मोबाइल की तकनीकी ट्रेसिंग की गई. बरामद फोन लोगों के लिए केवल महंगे उपकरण नहीं, बल्कि ओटीपी, संपर्क और निजी डेटा से जुड़े महत्वपूर्ण साधन भी है. मोबाइल वापस लौटाना पुलिस के लिए जनविश्वास मजबूत करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है." पुलिस की इस कार्रवाई से उन लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके मोबाइल चोरी या गुम हो गए थे.

MORENA POLICE RECOVER LOST 401 MOBILES
मोबइल पाकर खिले लोगों के चेहरे (ETV Bharat)

एसपी धर्मराज मीणा ने लोगों से अपील की है कि, ''मोबाइल फोन गुम या चोरी होने की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें और शिकायत दर्ज कराएं. समय पर सूचना मिलने से पुलिस तकनीकी माध्यमों और मोबाइल ट्रेसिंग की मदद से फोन बरामद करने का प्रयास कर सकती है.''

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