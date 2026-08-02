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मुरैना में 100 जवानों संग पुलिस की बड़ी रेड, अवैध पत्थर मंडी से 35 लाख के 5 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

चंबल में अवैध पत्थर कारोबार पर मुरैना पुलिस का माफियाओं पर बड़ा प्रहार, ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ 3 चालक भी गिरफ्तार.

MORENA ILLEGAL STONE TRADE RAID
मुरैना में 100 जवानों संग पुलिस की सबसे बड़ी रेड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 7:41 PM IST

3 Min Read
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मुरैना: मुरैना में अवैध पत्थर कारोबार पर आखिरकार पुलिस का बड़ा शिकंजा कस गया. शनिवार दोपहर कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त टीम के साथ नेशनल हाईवे स्थित न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गेट के सामने वर्षों से लग रही अवैध पत्थर मंडी पर अचानक दबिश दी. पुलिस के पहुंचते ही मौके पर भगदड़ मच गई. पत्थर माफिया ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लेकर भागने लगे, लेकिन अफरा-तफरी में रास्ता नहीं मिला और पत्थरों से लदी तीन ट्रॉलियां पलट गईं.

पत्थर से भरी 5 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त, तीन चालकों को भी गिरफ्तार

कई चालक वाहन छोड़कर मौके से भाग निकले. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पत्थर से भरी 5 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त कर ली जिनकी अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपये है और तीन चालकों को भी गिरफ्तार कर लिया. वहीं, दो आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई जारी है. इस कार्रवाई से अवैध पत्थर कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. पुलिस की इस कार्रवाई का नेतृत्व कोतवाली थाना प्रभारी अमित सिंह भदौरिया, सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव और आरआई रविकांत शुक्ला ने किया.

Morena Raid on illegal stone Mandi
मुरैना की अवैध पत्थर मंडी पर पुलिस की अचानक दबिश (ETV Bharat)

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पुलिस के अनुसार चालकों से पत्थर परिवहन के वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई अनुमति या रॉयल्टी संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके. इसके बाद तीन गिरफ्तार और दो फरार आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग अपराध दर्ज करते हुए खनिज अधिनियम 1957 और मध्य प्रदेश खनिज अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई.

Morena illegal stone trade raid
मुरैना में पत्थर से भरी 5 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त (ETV Bharat)

3 दिन पहले पत्थर वाली ट्रैक्टर-ट्रॉली से हुए हादसे में युवक की हो गई थी मौत

बीते तीन दिन पहले इसी क्षेत्र में नेशनल हाइवे -44 पर रॉन्ग साइड से दौड़ रही पत्थर से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर के बाद एक बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा और कंटेनर के नीचे आ गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी. इस हादसे के बाद पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने अवैध पत्थर कारोबारियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए थे. शनिवार की कार्रवाई को उसी अभियान की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि अवैध पत्थर और रेत कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

Morena illegal stone trade raid
मुरैना ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के तीन चालक भी गिरफ्तार (ETV Bharat)
Morena 5 tractor stones seized
5 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त कर लाई गईं थाने (ETV Bharat)

मुरैना कोतवाली थाना प्रभारी अमित सिंह भदौरिया ने बताया की "पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध पत्थर कारोबार के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है. न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास अवैध रूप से पत्थर का परिवहन कर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के माध्यम से बिक्री की जा रही थी. पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर पांच ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त की हैं. कार्रवाई के दौरान तीन ट्रॉलियां पलट गई थीं, जिन्हें जेसीबी की मदद से सीधा कर थाने लाया गया. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. फरार आरोपियों की तलाश जारी है. जिले में अवैध पत्थर कारोबार के खिलाफ आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी."

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