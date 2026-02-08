ETV Bharat / state

रेत माफियाओं पर मुरैना पुलिस ने कसा शिकंजा, 3 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त, 2 आरोपी धराए

मुरैना में 2 फरवरी को कलेक्टर लोकेश कुमार द्वारा टास्क फोर्स की बैठक में चंबल नदी से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे. इन निर्देशों के बाद 3 फरवरी से चंबल राजघाट क्षेत्र में रेत माफिया द्वारा डंप की गई रेत के नष्टीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन इसके बावजूद रेत माफिया के हौसले पूरी तरह पस्त होते नजर नहीं आ रहे.

मुरैना: चंबल की रेत पर पल रहा माफिया एक बार फिर पुलिस के रडार पर आ गया है. कलेक्टर की टास्क फोर्स बैठक के बाद प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब अवैध रेत के खेल पर जीरो टॉलरेंस रहेगा. इस सख्ती का असर रविवार अलसुबह देखने को मिला, जब सिविल लाइन थाना पुलिस ने शहर के केएस चौराहे पर दबिश देकर अवैध रेत की मंडी पर धावा बोल दिया. पुलिस कार्रवाई से रेत कारोबारियों में अफरा-तफरी मच गई. मौके से अवैध रेत से भरी तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त कर 2 ट्रैक्टर चालकों को गिरफ्तार किया गया है.

नेशनल हाईवे-44 पर स्थित केएस चौराहे पर सालों से अवैध रेत मंडी चल रही है. यहां चंबल नदी की रेत चोरी छिपे लाकर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के जरिए खुलेआम बेची जाती है. कभी-कभार कार्रवाई होती है, तो कई बार पुलिस टीम खाली हाथ लौट जाती है. रविवार 8 फरवरी की अल सुबह कोतवाली और सिविल लाइन थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से इस रेत मंडी पर दबिश दी. पुलिस को देखते ही रेत माफियाओं में अफरा-तफरी मच गई और कई ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लेकर चालक मौके से फरार हो गए.

अवैध रेत से भरी 3 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

हालांकि पुलिस ने मौके से अवैध रेत से भरी तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त कर लिया. इनमें से 2 ट्रैक्टर चालकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध रेत खनन और परिवहन के कारोबार में शामिल बताए जा रहे हैं. फिलहाल जब्त किए गए तीनों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को सिविल लाइन थाने में खड़ा कर दिया गया है. आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

रेत भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त (ETV Bharat)

पुलिस की कार्रवाई में मचा हड़कंप

इस मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी उदय भान सिंह ने बताया, "एसपी के निर्देश पर चंबल में अवैध रेत के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में केएस चौराहे पर अवैध रेत मंडी लगने की खबर आ रही थी. रविवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए रेत से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं. वहीं, एक फरार हो गया है. उनका कहना है कि अवैध रेत के कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा."