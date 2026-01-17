ETV Bharat / state

आधी रात को चंबल के बीहड़ों में घुसी पुलिस, आसन नदी किनारे जहरीली शराब की फैक्ट्री

मुरैना के जंगलों में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री जब्त की. मौके से 7 लोग गिरफ्तार, मौके से अवैध हथियार भी बरामद.

आसन नदी किनारे जहरीली शराब की फैक्ट्री (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 6:37 PM IST

2 Min Read
मुरैना : माताबसैया थाना पुलिस ने बीहड़ों में छिपकर चलाई जा रही जहरीली शराब की फैक्ट्री पर छापा मारा. शुक्रवार-शनिवार की आधी रात नाका गांव में आसन नदी किनारे बीहड़ों में पुलिस ने दबिश दी. मौके से एक हजार लीटर देशी शराब, शराब बनाने का पूरा सामान और अवैध हथियार बरामद किए गए. मौके से 7 आरोपियों को दबोचा गया.

अवैध शराब की सप्लाई गांवों में

पुलिस का कहना है कि लगता है यहां लंबे वक्त से बीहड़ों की आड़ में जहरीली शराब बनाई जा रही थी. थाना प्रभारी अरुण कुशवाह को सूचना मिली थी कि नाका गांव में आसन नदी किनारे बीहड़ों के अंदर अवैध देशी शराब बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही है. यहां तैयार की जा रही जहरीली शराब को आसपास के गांवों और कस्बों में सप्लाई किया जा रहा था. पुलिस ने विशेष टीम गठित की और आधी रात को छापा मारा.

चंबल के बीहड़ों में जहरीली शराब की फैक्ट्री (ETV BHARAT)

अवैध शराब फैक्ट्री को चारों ओर से घेरा

घुप अंधेरे में पुलिस टीम दबे पांव बीहड़ों में पहुंची और फैक्ट्री को चारों ओर से घेर लिया. रेड के दौरान पुलिस ने फैक्ट्री के अंदर मौजूद 7 शराब तस्करों को रंगे हाथों दबोच लिया. तलाशी लेने पर मौके से अलग-अलग ड्रमों में भरी हुई करीब एक हजार लीटर अवैध देशी शराब बरामद की गई. इसके साथ ही पुलिस ने एक 12 बोर की रायफल और 4 जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं. पुलिस का कहना है कि तस्कर कार्रवाई से बचने के लिए हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते थे.

अवैध शराब फैक्ट्री को चारों ओर से घेरा , 7 आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)

तस्करों का नेटवर्क खंगालने की कोशिश में पुलिस

आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है ताकि इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा सके. DSP हेडक्वार्टर विजय भदोरिया ने बताया "आसन नदी किनारे बीहड़ में दबिश देकर अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी है. मौक़े से 7 लोगों क़ो पकड़ा है, अवैध हथियार भी जब्त किए हैं. शराब निर्माण में प्रयुक्त ड्रम, केन, पाइप, मापक यंत्र, खाली कार्टन व अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं."

