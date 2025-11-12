ETV Bharat / state

मुरैना में DIG व SP के सामने बेकाबू हुए भीड़, पथराव-फायरिंग के बीच आंसू गैस के गोले छोड़े!

मुरैना के पुलिस परेड ग्राउंड में डीआईजी व एसपी के सामने बलवा नियंत्रण मॉक ड्रिल. इस दौरान पुलिस दंगाइयों से सख्ती से निपटी.

Morena Police Mock Drill
मुरैना के पुलिस परेड ग्राउंड में मॉक ड्रिल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 1:02 PM IST

Updated : November 12, 2025 at 2:21 PM IST

3 Min Read
मुरैना: चंबल रेंज के डीआईजी सुनील कुमार जैन ने पुलिस परेड ग्राउंड में वार्षिक निरीक्षण किया. इसके बाद बलवा नियंत्रण की मॉक ड्रिल शुरू हुई. अभ्यास को इतना वास्तविक रूप दिया गया कि पुलिस ग्राउंड दंगे के मैदान में तब्दील हो गया. इस दौरान दंगाइयों की ओर से पथराव, पुलिस की आंसू गैस कार्रवाई और फायरिंग जैसे दृश्य दिखाए गए. मॉक ड्रिल में 03 लोग घायल दिखाए गए और एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया.

डीआईजी ने परेड और हथियारों का किया निरीक्षण

डीआईजी सुनील कुमार जैन ने परेड और हथियारों का निरीक्षण किया. इसके बाद बलवा नियंत्रण परेड शुरू की गई. इसी के साथ माहौल बिल्कुल दंगे जैसा हो गया. मॉक ड्रिल होते ही दंगाइयों की ओर से तेज़ पथराव होने लगा. पत्थरों की बारिश से परेड मैदान में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस ने ढालें तानीं, चेतावनी दी, लेकिन दंगाई शांत नहीं हुए. देखते ही देखते पूरा परेड ग्राउंड धूल से भर गया.

मुरैना में पुलिस की वार्षिक परेड के बाद मॉक ड्रिल (ETV BHARAT)

दंगाइयों को काबू करने की मॉक ड्रिल

डीआईजी और एसपी के सामने ही हालात इतने बिगड़ते दिखाई दिए कि पुलिस ने दंगाई भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे. कुछ ही सेकेंडों में मैदान धुएं के बादलों से ढंक गया और कई कर्मचारी आंखें मसलते नजर आए. इसके बाद भी भीड़ की ओर से ‘हमले’ जारी रहने पर फायरिंग की मॉक कार्रवाई की गई.

पुलिस परेड ग्राउंड में जुटा जिले का फोर्स

हवा में धांय-धांय की आवाज़ गूंज उठी और पूरा मैदान एकदम युद्ध क्षेत्र जैसा नजर आने लगा. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस अभ्यास में तीन ‘घायल’ दिखाए गए, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से ‘अस्पताल’ पहुंचाया गया. इस दौरान दंगाई टीम ने पुलिसकर्मियों को बंधक बनाने की अभिनय आधारित कार्रवाई भी की, जिसे पुलिस ने अपनी रणनीति से खत्म किया.

Morena Police Mock Drill
मुरैना के पुलिस परेड ग्राउंड में दंगाइयों से निपटने का अभ्यास (ETV BHARAT)

डीआईजी सुनील कुमार जैन ने बताया "निरीक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया, वहीं लापरवाही पर फटकार भी लगी. पुलिस तभी प्रभावी है, जब संकट की घड़ी में उसका हर कदम सटीक और तत्काल हो."

Morena Police Mock Drill
डीआईजी ने परेड का किया निरीक्षण (ETV BHARAT)

आसपास से गुजर रहे शहवासी ठिठके

वहीं, परेड ग्राउंड के बाहर से गुजर रहे लोगों ने ये दृश्य देखें तो ठिठक गए. कुछ लोगों ने मोबाइल फोन से वीडियो बनाए. रिहर्सल के बाद डीआईजी पुलिस लाइन पहुंचे. जहां उन्होंने पुलिस लाइन मंदिर के बगल में नई कैंटीन का उद्घाटन किया और पुलिस दरबार में कर्मचारियों एवं उनके परिजनों की समस्याएं सुनी. डीआईजी सुनील कुमार जैन के साथ एसपी समीर सौरभ, एएसपी, जिले के डीएसपी, थाना प्रभारी और पुलिस लाइन का पूरा अमला मौजूद रहा.

Last Updated : November 12, 2025 at 2:21 PM IST

