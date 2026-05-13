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सौगंध टेक्निक रोकेगी चंबल में खनन, मुरैना में बंदूक छोड़ ‘कसम वाली पुलिस' करेगी कमाल

मध्य प्रदेश की चंबल नदी में रेत माफिया को लाइन पर लाने के लिए पुलिस की नई टेक्निक. मुरैना एसपी बनाएंगे कसम वाली पुलिस.

Chambal Illegal Mining Chambal
चंबल में अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस ने दिलाई शपथ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 12:06 PM IST

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Updated : May 13, 2026 at 12:13 PM IST

2 Min Read
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मुरैना : चंबल में रेत माफिया के खिलाफ अब तक पुलिस सख्ती करती थी. लेकिन अब कसम और शपथ का नया प्रयोग शुरू हुआ है. मुरैना के नवागत एसपी धर्मराज मीणा ने रेत के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए ऐसा अनोखा तरीका अपनाया है, जिसकी पूरे जिले में चर्चा है. सबलगढ़ तहसील के रहूं और बटेश्वरा घाट पर ग्रामीणों को चंबल से अवैध उत्खनन नहीं करने और नदी के जलीय जीवों की रक्षा करने की शपथ दिलाई गई.

एसपी ने किया चंबल के घाटों का दौरा

पुलिस गांव-गांव चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक करेगी. पुलिस अधिकारी, जवान और वन विभाग भी अवैध खनन रोकने का संकल्प ले चुके हैं. एसपी धर्मराज मीणा ने पदभार संभालते ही चंबल रेत के अवैध उत्खनन के खिलाफ गांधीगिरी मॉडल अपनाकर नई बहस छेड़ दी है. एसपी धर्मराज मीणा सबलगढ़ तहसील क्षेत्र के रहूं और बटेश्वरा घाट पहुंचे. यहां उन्होंने चंबल नदी तक जाने वाले अस्थायी रास्तों को जेसीबी से खुदवाकर बंद करवा दिया, ताकि रेत माफिया की आवाजाही रोकी जा सके.

मुरैना एसपी धर्मराज मीणा (ETV BHARAT)

एसपी ने किया वन अमले से संवाद

एसपी ने ग्रामीणों के साथ ही पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों को इकट्ठा कर उनसे संवाद किया और फिर चंबल की रक्षा की सौगंध दिलाई. एसपी धर्मराज मीणा ने बताया " ग्रामीणों को बताया कि चंबल केवल नदी नहीं, बल्कि पूरे इलाके की जीवनदायिनी है. इसकी जैव विविधता दुनियाभर में मशहूर है. यहां विदेशी पक्षियों का आगमन होता है, जबकि घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुओं जैसे दुर्लभ जलीय जीव भी चंबल की पहचान हैं."

Chambal Illegal Mining Chambal
चंबल में अवैध खनन रोकने पुलिस की नई मुहिम (ETV BHARAT)
Chambal Illegal Mining Chambal
चंबल में उतरे मुरैना के नए एसपी धर्मराज मीणा (ETV BHARAT)

एसपी ने ग्रामीणों को भी दिलाई शपथ

मुरैना एसपी धर्मराज मीणा ने कहा "अवैध रेत उत्खनन केवल कानून तोड़ना नहीं, बल्कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाना भी है. ग्रामीणों ने हाथ उठाकर शपथ ली कि न तो वे खुद अवैध खनन करेंगे और न ही किसी और को करने देंगे." इस दौरान फॉरेस्ट विभाग और माइनिंग विभाग की टीमें भी मौजूद रहीं.

Last Updated : May 13, 2026 at 12:13 PM IST

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