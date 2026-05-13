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सौगंध टेक्निक रोकेगी चंबल में खनन, मुरैना में बंदूक छोड़ ‘कसम वाली पुलिस' करेगी कमाल

चंबल में अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस ने दिलाई शपथ ( ETV BHARAT )