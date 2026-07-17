मासूम के अपहरण का फिल्मी ड्रामा, पुलिस ने 48 घंटे में छाना 600 KM का चप्पा-चप्पा
मुरैना के स्कूल से अपहृत 4 साल का मासूम राजस्थान के पाली में मिला. घरेलू विवाद में अपहरण का सूत्रधार बना पिता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 12:30 PM IST
मुरैना : शहर के एक निजी स्कूल से 4 साल के बच्चे के सनसनीखेज अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है. मासूम को राजस्थान के पाली से अपहरण के 48 घंटे बाद सकुशल बरामद कर लिया गया. अपहरण की साजिश किसी गैंग ने नहीं, बल्कि मासूम बच्चे के पिता ने ही अपने ड्राइवर और एक साथी के साथ मिलकर रची थी. पति-पत्नी के विवाद ने रिश्तों को इस कदर तोड़ दिया कि पिता ही अपने बेटे का अपहर्ता बन बैठा. पुलिस ने मुरैना से लेकर पाली तक की दूरी यानी 600 किमी में बच्चे की खोज में चप्पा-चप्पा छाना. सैकड़ों सीसीटीवी छाने, तब कहीं बच्चे तक पुलिस पहुंच सकी.
सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग
मुरैना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एसपी बंगले के सामने वाली गली में संचालित रेनबो पब्लिक स्कूल से 14 जुलाई की दोपहर स्कूटी सवार दो बदमाश प्ले ग्रुप के छात्र का अपहरण कर ले गए थे. स्कूल और आसपास लगे सीसीटीवी में बदमाश मासूम को गोद में बैठाकर ले जाते दिखाई दिए. पुलिस जांच कर रही थी कि शाम को बच्चे की मां ने पुलिस को बताया कि सीसीटीवी में दिख रहा युवक उसके पति नीलेश खारवाल का चालक नीरज है. बच्चे के अपहरण की साजिश उसके पिता ने ही रची है.
मासूम को लेकर मुरैना पहुंच रही पुलिस
इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. आरोपियों की लोकेशन धौलपुर होते हुए राजस्थान के पाली की ओर मिली. पुलिस ने रास्तेभर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. आखिरकार पुलिस ने पाली में नीलेश के भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की. गुरुवार शाम को सूचना मिली कि नीलेश अपने बेटे के साथ पाली के एक होटल में छिपा हुआ है. पुलिस ने तत्काल होटल पर दबिश देकर पिता नीलेश खारवाल को मासूम पकड़ लिया. बच्चे को सकुशल बरामद करने के बाद पुलिस आरोपी पिता को साथ लेकर मुरैना के लिए रवाना हो गई.
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मासूम बेटे के साथ होटल में छिपा था आरोपी
कोतवाली थाना प्रभारी अमित भदौरिया के अनुसार "अपहरणकर्ता स्कूटी से मासूम को लेकर चंबल के राजघाट पुल पर पहुंचे. यहां पर स्कूटी को सड़क किनारे खड़ा कर किसी अन्य वाहन में सवार होकर भाग गए. लॉज संचालक 14 जुलाई की शाम को राजघाट पुल से अपनी स्कूटी लेकर आया था. यह बात उसने पुलिस से छिपाकर रखी थी. आरोपी पिता नीलेश खारवाल बेटे को लेकर अपने गांव पाली पहुंचा था. यहां पर उसको पता लगा कि पुलिस उसके पीछे लगी हुई है तो उसने अपने दोनों साथियों को किसी अन्यत्र जगह भेज दिया."