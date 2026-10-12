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दिल्ली कूच से पहले कांग्रेसियों पर शिकंजा, आधी रात उठाए कांग्रेस जिलाध्यक्षों समेत 100 कार्यकर्ता

दिल्ली कूच से पहले कांग्रेसियों पर शिकंजा ( ETV Bharat )

मुरैना: राजधानी दिल्ली में चल रहे आंदोलन में शामिल होने से पहले ही मुरैना में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस का शिकंजा कस गया. दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे कांग्रेसियों को रविवार-सोमवार की दरमियानी रात पुलिस ने हिरासत में ले लिया. देर रात जिला कांग्रेस कार्यालय पर पहुंची पुलिस की कार्रवाई से सियासी हलचल तेज हो गई. सोमवार सुबह कार्यकर्ताओं ने बाहर निकलने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया.

कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को होटल में किया नजरबंद