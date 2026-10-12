दिल्ली कूच से पहले कांग्रेसियों पर शिकंजा, आधी रात उठाए कांग्रेस जिलाध्यक्षों समेत 100 कार्यकर्ता
राहुल गांधी के दिल्ली आंदोलन से पहले मुरैना में पुलिस की दबिश, कांग्रेस जिलाध्यक्षों समेत 100 कार्यकर्ताओं को किया नजरबंद, मचा सियासी बवाल. रिपोर्ट-ओपी गोले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 12:11 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 1:14 PM IST
मुरैना: राजधानी दिल्ली में चल रहे आंदोलन में शामिल होने से पहले ही मुरैना में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस का शिकंजा कस गया. दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे कांग्रेसियों को रविवार-सोमवार की दरमियानी रात पुलिस ने हिरासत में ले लिया. देर रात जिला कांग्रेस कार्यालय पर पहुंची पुलिस की कार्रवाई से सियासी हलचल तेज हो गई. सोमवार सुबह कार्यकर्ताओं ने बाहर निकलने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया.
कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को होटल में किया नजरबंद
मुरैना ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष मधुराज तोमर, शहर अध्यक्ष गजेंद्र जाटव, जिला प्रवक्ता हरीश पाठक और भिंड शहर कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र उर्फ पिंकी भदौरिया सहित करीब एक सैकड़ा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर शहर के अलग-अलग होटलों में नजरबंद किए जाने की जानकारी सामने आई है. इतना ही नहीं, कांग्रेसियों की गाड़ियां भी जब्त कर थाने में खड़ी करवा दी गईं. इस कार्रवाई ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है.
थाने में खड़ी करवाईं कांग्रेसियों की गाड़ियां
जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी के आह्वान पर दिल्ली में चल रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए मुरैना और भिंड के कांग्रेस नेता जिला कांग्रेस कार्यालय पर एकत्रित हुए थे. भिंड शहर कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र उर्फ पिंकी भदौरिया भी करीब दो दर्जन समर्थकों के साथ मुरैना पहुंचे थे. यहां दिल्ली रवाना होने की तैयारियों और आंदोलन में भागीदारी को लेकर बैठक आयोजित की गई थी. लेकिन बैठक समाप्त होते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिसकर्मियों ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को वाहनों में बैठाकर पुलिस लाइन पहुंचाया. इसके बाद सभी को अलग-अलग होटलों में नजरबंद कर दिया गया. और नेताओं की गाड़ियां भी कोतवाली थाने में खड़ी करवा दीं.
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जनता की आवाज दबाना चाहती है सरकार
इस कार्रवाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली. ग्रामीण कांग्रेस जिलाध्यक्ष मधुराज तोमर ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे लोकतंत्र में तानाशाही करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि, ''सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचने से रोककर आम जनता की आवाज दबाना चाहती है.'' तोमर ने कहा कि, ''कांग्रेस अब सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, बल्कि जनआंदोलन बन चुकी है. इसे दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी.''