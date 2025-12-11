ETV Bharat / state

मुरैना में बिलख पड़े पुलिस महकमे के साथ DIG, शहीद जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर

सागर जिले में सड़क हादसे में शहीद पुलिस जवानों को नम आंखों से अंतिम विदाई. बिलख रहे परिजनों को अफसरों ने संभाला.

Morena martyred constables
शहीद पुलिस जवानों को नम आंखों से अंतिम विदाई (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 1:19 PM IST

मुरैना: नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट से ड्यूटी कर मुरैना लौट रहे 4 जवान सागर जिले में सड़क हादसे में शहीद हो गए. मुरैना पुलिस लाइन में शहीद BDDS (Bomb Detection and Disposal Squad) जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अश्रुपूर्ण विदाई दी गई. यहां डीआईजी चंबल रेंज सहित सभी पुलिस अधिकारी और जवान परिजनों को बिलखता देख रो पड़े.

सागर जिले में सड़क हादसे में शहीद

सागर जिले में बुधवार अलसुबह हुए भीषण सड़क हादसे ने मध्य प्रदेश पुलिस विभाग को गहरी क्षति दी. मुरैना बीडीडीएस टीम के 4 जांबाज़ जवान ड्यूटी के दौरान इस दर्दनाक दुर्घटना का शिकार होकर शहीद हो गए. गुरुवार तड़के 4 बजे जब शहीद आरक्षकों के पार्थिव शरीर मुरैना पुलिस लाइन पहुंचे तो पूरा परिसर करुण क्रंदन और भारी सन्नाटे से भर गया.

मुरैना पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रृद्धांजलि (ETV BHARAT)

सुबह 9 बजे पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें पूरे सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. श्रद्धांजलि सभा में डीआईजी चंबल रेंज सुनील कुमार जैन व एएसपी सुरेन्द्र पाल डाबर सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे.

पुलिस के ये जवान हुए शहीद

शहीद आरक्षकों में से 3 की पोस्टिंग मुरैना में और एक आरक्षक भिंड जिले में तैनात थे. शहीद जवानों में आरक्षक प्रद्युम्न दीक्षित मुरैना मे पदस्थ थे. वह मूल रूप से फूप जिला भिंड के निवासी थे. आरक्षक अमन कौरव मुरैना मे पदस्थ थे और भिंड के रहने वाले थे. प्रधान आरक्षक परिमाल तोमर मुरैना में पदस्थ थे ओर मूल निवासी अंबाह मुरैना के थे. डॉग मास्टर विनोद शर्मा भिंड जिले मे पदस्थ थे और मूल निवासी जौरा मुरैना के थे.

Morena martyred constables
अपने लाड़ले का शव देख परिजनों का सब्र टूटा (ETV BHARAT)

गंभीर घायल कांस्टेबल को एयर लिफ्ट कर दिल्ली भेजा

हादसे में गंभीर घायल आरक्षक राजीव चौहान को प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल से एयर लिफ्ट कर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है. ये सभी जवान एक माह तक बालाघाट में ट्रेनिंग कर वापस लौट रहे थे. मुरैना में श्रद्धाजलि सभा के बाद शहीद आरक्षकों के शव डायल 112 में रखकर उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किये गए. यहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

फिलहाल पीड़ित परिजनों को एक-एक लाख की मदद

डीआईजी चंबल सुनील कुमार जैन ने बताया "शहीद जवानों में एक टाइम बम डिफ्यूज करने का विशेषज्ञ था, जबकि एक माइन डिटेक्शन में निपुण था. इतने कुशल जवानों की एक साथ शहादत से विभाग को अपूरणीय क्षति पहुंची है. परिजनों को तत्काल दाह संस्कार हेतु एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है. जल्द ही 4-4 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी."

Morena martyred constables
फिलहाल पीड़ित परिजनों को एक-एक लाख की मदद (ETV BHARAT)

अपने लाड़ले का शव देख परिजनों का सब्र टूटा

वहीं, शहीद आरक्षकों के परिजन अपने लाडलों के पार्थिव शरीर देख बिलख उठे. उनकी आंखों से बहते आंसू और एक ही सवाल कि “अब हमारा सहारा कौन?” हर किसी के हृदय को चीर गया. पुलिस जवानों ने भी नम आंखों से पुष्पांजलि अर्पित कर अपने साथियों को अंतिम विदाई दी.

