मुरैना में अवैध हथियारों का मिला जखीरा, मास्टर माइंड ने उगला राज, 32 एमएम की 12 पिस्टल जब्त

मुरैना पुलिस ने अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का किया खुलासा. पिस्टलों के साथ मास्टर माइंड समेत 5 गिरफ्तार.

MORENA ARMS SMUGGLING GANG
5 हथियार तस्कर गिरफ्तार, एक दर्जन पिस्टल जब्त
Published : January 14, 2026 at 11:01 PM IST

मुरैना: अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मुरैना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस कार्रवाई में गैंग के मास्टर माइंड समेत पांच शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक दर्जन पिस्टल, जिंदा राउंड और मैगजीन बरामद की हैं.

5 हथियार तस्कर गिरफ्तार, एक दर्जन पिस्टल जब्त

हथियारों की अवैध सप्लाई की सूचना के बाद अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह पुलिस के जाल में फंस गया. पुलिस ने गिरोह के 5 शातिर सदस्यों को दबोचते हुए उनके कब्जे से एक दर्जन से अधिक पिस्टल और जिंदा राउंड बरामद किए हैं. जांच में खुलासा हुआ है कि यह गैंग मध्य प्रदेश के खरगोन से अवैध हथियारों की खेप लाकर मुरैना में सक्रिय एजेंटों के जरिये सप्लाई करता था. पुलिस के हत्थे चढ़ा एक आरोपी इस पूरे नेटवर्क का मास्टर माइंड बताया जा रहा है, जो पहले भी दो बार खरगोन पुलिस द्वारा पकड़ा जा चुका है.

पिस्टलों के साथ मास्टर माइंड समेत 5 गिरफ्तार

32 एमएम की 12 पिस्टल, मैगजीन बरामद

एसपी समीर सौरभ ने बताया कि "बानमोर थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्वालियर निवासी रामलखन कुशवाह अवैध हथियारों का बड़ा सौदागर है और वह बानमोर क्षेत्र में हथियारों की बड़ी खेप लेकर आने वाला है. इसके बाद बानमोर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने बताए गए स्थान पर एक साथ दबिश दी. पुलिस ने घेराबंदी कर 4 बदमाशों को मौके पर ही दबोच लिया. तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 32 एमएम की 12 पिस्टल, 20 जिंदा राउंड और 8 मैगजीन बरामद की गईं."

DOZEN PISTOLS SEIZED
मुरैना में अवैध हथियारों का मिला जखीरा

15 हजार की पिस्टल का 50 हजार में होता था सौदा

एसपी समीर सौरभ ने बताया कि "पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम रामलखन कुशवाह निवासी ग्वालियर, योगी जोनवार और भानू गौड़ निवासी जौरा बताए. पूछताछ के दौरान उनकी निशानदेही पर पुलिस ने उनके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस जांच में सामने आया कि रामलखन कुशवाह इस गिरोह का मास्टर माइंड है, जो खरगोन से करीब 15 हजार रुपये में पिस्टल खरीदकर मुरैना में 40 से 50 हजार रुपये में बेचता था. योगी जोनवार और भानू गौड़ ने मुरैना, जौरा, कैलारस, सबलगढ़, अंबाह और पोरसा तक हथियार सप्लाई का नेटवर्क खड़ा कर रखा था. पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने में जुटी हुई है."

MORENA POLICE ACTION
मुरैना पुलिस ने अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का किया खुलासा

गिरोह पूरी तरह संगठित तरीके से काम करता था, जिसमें हथियार लाने, छिपाने और बेचने के लिए अलग-अलग एजेंट नियुक्त थे. स्थानीय स्तर पर नेटवर्क फैलाकर लंबे समय से यह अवैध धंधा संचालित किया जा रहा था.

संपादक की पसंद

