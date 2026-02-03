ETV Bharat / state

मुरैना के शेरों का जीडो क्वान ताइक्वांडो में धमाल, 11 गोल्ड जीतकर ट्रॉफी पर जमाया कब्जा

मुरैना के शेरों ने जीडो क्वान ताइक्वांडो में मचाया धमाल ( ETV Bharat )

हरियाणा के चरखी दादरी में 3 दिवसीय 6वीं नेशनल जीडो क्वान ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन हुआ था. यह प्रतियोगिता 30 जनवरी से शुरू हुई थी, जिसका समापन 1 फरवरी को हुआ था. इसमें मुरैना के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है. 11 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर न सिर्फ ट्रॉफी अपने नाम की, बल्कि पूरे चंबल क्षेत्र का मान देशभर में ऊंचा कर दिया. प्रतियोगिता का आयोजन डबल इवेंट फाइट और टेक्निकल (पूमसे) कैटेगरी में किया गया, जहां मुकाबले बेहद कड़े और रोमांचक रहे.

प्रतियोगिता में दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित देश के 16 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था. मुरैना की टीम ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया. विजेता खिलाड़ियों के मुरैना लौटने पर शहर में उत्साह की लहर दौड़ गई. खिलाड़ियों का जगह-जगह फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया. इस ऐतिहासिक जीत ने न सिर्फ मुरैना बल्कि पूरे चंबल अंचल को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाई है.

कोच ने जमकर की सरहाना

मध्य प्रदेश की ओर से मुरैना के 7 होनहार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और दोनों ही इवेंट में अपने दमदार खेल से प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया. शानदार प्रदर्शन कर चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद मास्टर फाइटर मनोज शिवहरे ने खिलाड़ियों की जमकर सराहना की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. खिलाड़ियों की इस बड़ी सफलता से मुरैना में खुशी की लहर दौड़ गई है. खेल प्रेमियों, परिजनों और स्थानीय लोगों ने इस उपलब्धि को चंबल के लिए गर्व का क्षण बताया है. यह जीत खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम है.

6वीं नेशनल जीडो क्वान ताइक्वांडो प्रतियोगिता (ETV Bharat)

मैडल जितने वाले खिलाड़ियों के नाम

रुद्र प्रताप सिंह बघेल (एक गोल्ड और एक सिल्वर) आर्यन शर्मा (1 गोल्ड) शिवम बघेल (2 गोल्ड) नमन राजपूत (2 गोल्ड) मनु राठौर (1 गोल्ड) अभिराज सिंह भदौरिया (2 गोल्ड) वंश भदौरिया (2 गोल्ड)

खिलाड़ियों ने दिखाई शानदार टेक्निक

मुरैना एकेडमिक हाइट पब्लिक स्कूल के छात्र मनु राठौर ने निंजाज सिंगल पूमसे टेक्निकल इवेंट में उत्कृष्ट तकनीक का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता. वे कक्षा 5वीं में पढ़ाई करते हैं. कक्षा 6वीं के छात्र नमन राजपूत ने सब जूनियर क्यूरगी फाइट अंडर-45 किलोग्राम भार वर्ग में दमदार जीत दर्ज की और इसके साथ ही सिंगल पूमसे टेक्निकल इवेंट में भी गोल्ड मेडल हासिल कर दोहरी सफलता पाई. सब जूनियर वर्ग में अभिराज सिंह भदौरिया ने अपने साथी वंश भदौरिया और रुद्र प्रताप सिंह बघेल के साथ टीम पूमसे टेक्निकल इवेंट में 8 अंकों से निर्णायक जीत दर्ज करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया. यही नहीं, तीनों खिलाड़ियों ने क्यूरगी फाइट में भी अलग-अलग भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.

जीडो क्वान ताइक्वांडो विनर (ETV Bharat)

मुरैना लौटने पर हुआ जबरदस्त स्वागत

इसके अलावा शिवम बघेल और आर्यन शर्मा ने भी अपने-अपने क्यूरगी और पूमसे टेक्निकल इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया. प्रतियोगिता से लौटकर जब टीम सोमवार शाम मुरैना पहुंची तो खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया. एकेडमिक हाइट पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉ. साजी मैथ्यू, वरिष्ठ शिक्षक विपिन शिवहरे सहित स्कूल स्टाफ, अभिभावकों, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और ताइक्वांडो मास्टर फाइटर मनोज शिवहरे ने सभी विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी.