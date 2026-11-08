चंबल में दिखा अनूठा नजारा, 1100 दीपों से सजा पितृवन, वृक्षों की तलहटी में हुआ दीपदान
छोटी दीपावली पर मुरैना के पितृवन में 1100 दीपों का दिव्य उजाला, पूर्वजों को नमन कर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प. रिपोर्ट- ओपी गोले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 11:26 AM IST
मुरैना: चंबल की धरती पर जब 1100 दीप एक साथ प्रज्ज्वलित हुए तो प्रकृति का आंगन मानो स्वर्ग-सा जगमगा उठा. कहीं पीपल के नीचे आस्था का प्रकाश था तो कहीं बरगद, बेलपत्र और अशोक के वृक्षों के बीच सनातन संस्कृति की अनुपम छटा दिखाई दी. छोटी दीपावली पर मुरैना के नेशनल हाईवे-44 स्थित देवरी घड़ियाल केंद्र के पास पितृवन में कल्पवृक्ष सेवा समिति ने ऐसा दीपदान महोत्सव आयोजित किया, जिसने धार्मिक आस्था को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ दिया. तुलसी माता की पूजा से शुरू हुए इस आयोजन में 1100 दीप जलाकर पूर्वजों को नमन किया गया.
1100 दीपों से सजा पितृवन
नरक चतुर्दशी यानि छोटी दीपावली पर चंबल की धरती का एक अनूठा आध्यात्मिक नजारा देखने को मिला. नेशनल हाईवे-44 पर देवरी घड़ियाल केंद्र के पास स्थित पितृवन में शनिवार देर शाम 1100 दीपों की ऐसी श्रृंखला सजी कि पूरा परिसर रोशनी से नहा उठा. कल्पवृक्ष सेवा समिति द्वारा आयोजित दीपदान महोत्सव में धार्मिक आस्था, सनातन परंपरा और पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत संगम दिखाई दिया. कार्यक्रम का शुभारंभ तुलसी माता की पूजा-अर्चना और वंदन के साथ हुआ.
वृक्षों की तलहटी में हुआ दीपदान
इसके बाद पीपल, बरगद, बेलपत्र, अशोक और कदम सहित विभिन्न पवित्र वृक्षों के समीप दीप प्रज्ज्वलित किए गए. देखते ही देखते वृक्षों की तलहटी और पौधों के आसपास सजे 1100 दीपों ने पितृवन को अलौकिक रोशनी से भर दिया. उपस्थित लोगों ने सामूहिक आरती कर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और पूर्वजों को नमन किया. इस आयोजन की खास बात यह रही कि यहां दीपदान को केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसके जरिए आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित विरासत बचाने का संदेश भी दिया गया.
धार्मिक पर्वों को प्रकृति संरक्षण से जोड़ना जरूरी
कल्पवृक्ष सेवा समिति के अध्यक्ष अतुल माहेश्वरी ने बताया कि, ''धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व केवल औपचारिक आयोजनों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि इनके माध्यम से समाज में अच्छे संस्कार, सामाजिक एकता, सेवा भावना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी पहुंचना चाहिए. दीपावली और नरक चतुर्दशी प्रकाश, सद्भाव और सकारात्मकता के पर्व हैं. पितृवन में दीपदान का उद्देश्य पूर्वजों का स्मरण करने के साथ प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों को समझना है.'' उन्होंने कहा कि, ''एक दीप व्यक्तिगत जीवन में प्रकाश का प्रतीक है, जबकि सैकड़ों दीपों का सामूहिक प्रज्ज्वलन समाज में एकता, सहयोग और सामूहिक चेतना जगाता है, समिति भविष्य में भी ऐसे आयोजन जारी रखेगी.''
10 वर्षों से संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण की अलख जगा रही समिति
कल्पवृक्ष सेवा समिति पिछले 10 वर्षों से पितृवन में धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आयोजन कर रही है. समिति का मानना है कि केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनकी देखभाल और संरक्षण भी उतना ही जरूरी है. इसी सोच के साथ आयोजित दीपदान महोत्सव में धार्मिक आस्था को प्रकृति प्रेम से जोड़ा गया. 1100 दीपों की जगमगाहट के बीच पूर्वजों के सम्मान, संस्कृति के संरक्षण और हरित विरासत को संवारने का संदेश दिया गया. आयोजन में शामिल सदस्यों ने इसे आध्यात्मिक आनंद और सामाजिक एकजुटता का अवसर बताया. अंत में सभी ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए परिवार, समाज और पर्यावरण के उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना की.