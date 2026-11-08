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चंबल में दिखा अनूठा नजारा, 1100 दीपों से सजा पितृवन, वृक्षों की तलहटी में हुआ दीपदान

चंबल में दिखा अनूठा नजारा ( ETV Bharat )

मुरैना: चंबल की धरती पर जब 1100 दीप एक साथ प्रज्ज्वलित हुए तो प्रकृति का आंगन मानो स्वर्ग-सा जगमगा उठा. कहीं पीपल के नीचे आस्था का प्रकाश था तो कहीं बरगद, बेलपत्र और अशोक के वृक्षों के बीच सनातन संस्कृति की अनुपम छटा दिखाई दी. छोटी दीपावली पर मुरैना के नेशनल हाईवे-44 स्थित देवरी घड़ियाल केंद्र के पास पितृवन में कल्पवृक्ष सेवा समिति ने ऐसा दीपदान महोत्सव आयोजित किया, जिसने धार्मिक आस्था को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ दिया. तुलसी माता की पूजा से शुरू हुए इस आयोजन में 1100 दीप जलाकर पूर्वजों को नमन किया गया.

1100 दीपों से सजा पितृवन