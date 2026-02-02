ETV Bharat / state

मुरैना में तेज रफ्तार का कहर, अलग-अलग हादसों में 2 की मौत, कुल 22 लोग घायल

दिल्ली से उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं की टूरिस्ट बस बानमोर थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया के पास दुर्घटना का शिकार हो गई. टूरिस्ट बस को तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी. बस में सवार हेमंत कुमार गुप्ता बताते हैं कि "बस में ड्राइवर समेत कुल 18 लोग मौजूद थे. हम लोग सभी झारखंड के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली में थे और दिल्ली से शनिवार को यात्रा पर निकले थे. जिसके बाद वृंदावन पहुंचकर वहां हमने दर्शन किया और रविवार की रात वृंदावन से महाकाल उज्जैन के लिए हम अपने रिश्तेदारों के साथ रवाना हुए थे."

मुरैना: नेशनल हाईवे-44 पर बानमोर थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया के पास बीती देर रात तेज रफ्तार डंपर ने टूरिस्टर मिनी बस को टक्कर मार दी. हादसे में बस में सवार 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य लोग घायल हो गए हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बस में सवार सभी यात्री झारखंड के निवासी हैं, जो दिल्ली से उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे थे. वहीं, दूसरी तरफ माता बसैया थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह यात्री बस ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. हादसे में 1 महिला की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए.

बस जैसे ही नूराबाद सीमा पार कर बानमोर थाना क्षेत्र में पहुंची, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बस में टक्कर मार दी. जिससे कई यात्री बस के अंदर फंस गए. स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने कड़ी मशक्कत कर घायलों को एक-एक कर बाहर निकाला और एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने जांच के बाद 40 वर्षीय उमेश गुप्ता को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल 44 वर्षीय सुनील गुप्ता और उनकी 40 वर्षीय पत्नी उमा को ग्वालियर अस्पताल रेफर कर दिया.

बस ने ई-रिक्शा टमटम को मारी टक्कर

सोमवार सुबह माता बसैया थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू आमपुरा के मांगीलाल गौड़ अपनी पत्नी, 17 वर्षीय बेटे शिवम और अन्य पड़ोसियों के साथ ई-रिक्शा टमटम से परीक्षा गांव स्थित भूमिया बाबा मंदिर के दर्शन के लिए निकले थे. टमटम में कुल 6 लोग सवार थे. जब वे खेड़ा मेवदा गांव के पास से गुजर रहे थे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार सवारी बस ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि टमटम तीन बार हवा में लुढ़क गया और सड़क पर पलट गया.

दोनों घटनाओं में मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

हादसे के बाद चालक बस को सड़क किनारे खड़ा कर मौके से फरार हो गया. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां 45 वर्षीय सुनीता को मृत घोषित कर दिया गया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एसएसपी सुरेन्द्र पाल सिंह डाबर ने बताया कि "जिले में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मृत्यु हुई है. दोनों घटनाओं में मामला दर्ज कर लिया गया है, पुलिस की जांच जारी है."