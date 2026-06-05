मुरैना में वेतन कटने पर बौखलाया प्यून, भरी मीटिंग में डिप्टी डायरेक्टर पर तानी पिस्टल
मुरैना के पशुपालन चिकित्सा विभाग के दफ्तर में दहशत का माहौल. पिस्टल लहराने वाले कर्मचारी को कलेक्टर ने किया सस्पेंड.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 12:40 PM IST
मुरैना : पशुपालन एवं डेयरी विभाग के कार्यालय में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब चपरासी हाथ में पिस्टल लेकर डिप्टी डायरेक्टर के चेंबर में पहुंच गया और उनकी कनपटी पर तान दी. वह 15 दिन का वेतन कटने से रोष में था. उपसंचालक डॉ. बृजकिशोर शर्मा अपने चेंबर में अधिकारियों और डॉक्टरों की बैठक ले रहे थे, तभी विभाग में पदस्थ चपरासी भूरे सिंह भदौरिया अचानक गुस्से में वहां पहुंच गया. उसने सबके सामने पिस्टल लहराई.
कलेक्टर ने की सख्त कार्रवाई
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चपरासी ने बिना अनुमति चेंबर में घुसते ही कमर से पिस्टल निकाली और सीधे उपसंचालक पर तान दी. उसने धमकाते हुए कहा कि अगर 5 दिन के भीतर उसका पूरा वेतन जारी नहीं किया गया तो वह जान से मार देगा. ये सीन देखकर डॉक्टर और कर्मचारी दहशत में आ गए. इसके बाद उपसंचालक सीधे सिटी कोतवाली पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. मामला सामने आते ही कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.
5 बदमाशों को लेकर कार से आया चपरासी
दफ्तर में मौजूद लोगों ने बताया कि बानमौर में पदस्थ चपरासी भूरे सिंह भदौरिया कार सवार 4-5 बदमाशों को लेकर उपसंचालक को धमकाने पहुंचा. इस दौरान दो बदमाश कार के पास खड़े रहे और दो चैंबर के बाहर खड़े हो गए. चपरासी चैंबर के अंदर करीब 15 मिनिट तक उपसंचालक पर पिस्टल तानकर धमकाता रहा. इस दौरान चैंबर मौजूद सभी डॉक्टर दहशत में रहे. उपसंचालक डॉ. बृजकिशोर शर्मा के अनुसार "विभाग के निर्देशानुसार सभी कर्मचारियों की हाजिरी ऑनलाइन जाती है. मई के महीने में कुल 16 कर्मचारियों की हाजिरी शॉर्ट पाई गई. इन कर्मचारियों की तनख्वाह काटी गई.
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पुलिस बोली- जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई करेंगे
कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर अरुण कुशवाहा ने बताया "पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपसंचालक की शिकायत पर चपरासी भूरे सिंह भदौरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में उपसंचालक ने चपरासी पर चैंबर में घुसकर पिस्टल तानने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं. जांच में सभी तथ्यों और साक्ष्यों को एकत्र कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी."